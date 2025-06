Come andrà la settimana che sta per cominciare? Cosa possiamo aspettarci dalle stelle? Ci saranno incontri emozionanti, novità lavorative, nuovi amori, una passione inaspettata e magari qualche bella sorpresa per noi? A dircelo, come sempre, è l’oroscopo di Joss. Nella settimana che va dal 9 al 15 giugno 2025, ecco cosa ci dicono le stelle. Per quanto riguarda il Toro, sarà una settimana particolare: le certezze non sono molte e in amore c’è tensione e forse vuoi di più dalla persona al tuo fianco. Al lavoro, invece, arriverà una proposta inaspettata, magari un cambio di ruolo. A seguire, la Vergine, avrà voglia di ordine ma in amore tutto è pronto ad essere scombussolato. Dalla confusione, però, può nascere qualcosa di bello. Il lavoro, invece, va affrontato con lucidità.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 6-12 giugno 2025/ Vergine si rafforza, chance per Bilancia

Per il Cancro, invece, è una settimana fatta di vulnerabilità. In amore c’è una verità che non si può più tenere dentro ed è il momento di farlo uscire. Sul lavoro, invece, è possibile che la sensazione sia quella di star facendo troppo per troppo poco. Il Capricorno, invece, sta trattenendo troppo dentro: è ora di far uscire qualcosa dal proprio cuore. Sul lavoro sei sotto pressione ma un risultato importante è vicino. Per i Pesci, il cuore sa cosa vuole: è il momento di lasciar parlare l’intuito. Sarà una settimana di rivelazioni. Il Sagittario invece ha voglia di libertà ma tutto questo si scontra con i legami che stringono: in amore qualcuno ti provoca ma occhio a non scappare. Sul lavoro potrebbe arrivare una proposta che apre nuovi scenari.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, previsioni 6-12 giugno 2025/ Tensioni per Gemelli, Cancro cresce

Oroscopo di Joss dal 9 al 15 giugno 2025: Acquario, un incontro inaspettato

L’Oroscopo di Joss dice che per lo Scorpione in amore è il momento di togliersi la maschera mentre sul lavoro c’è un progetto che finalmente potrà emergere, senza paura. L’Ariete, invece, vivrà una settimana esplosiva e in amore è pronto a mettere in gioco tutto. Sul lavoro ci sarà una sfida ma non è il momento di tirarsi indietro. I Gemelli hanno voglia di leggerezza e di vivere a pieno un amore, senza mezze misure. Sul lavoro c’è qualche distrazione: bisogna concentrarsi e tornare sul proprio focus.

Per il Leone, in amore qualcosa si riaccende. Al lavoro, invece, fari puntati su di te, senza passi falsi. L’Acquario vivrà una settimana di connessione mentale in amore: per i single ci sarà un incontro ricco di emozioni. Sul lavoro, invece, è tempo di innovare. Infine la Bilancia: in amore serve sincerità, mentre sul lavoro ci si troverà davanti ad un bivio e bisogna capire se continuare come sempre o cambiare strada.

Oroscopo Branko 6 giugno 2025, le previsioni/ Novità per gli Scorpione, umore in calo per i Bilancia