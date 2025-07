Luglio è un mese che segna una forte spinta energetica per alcuni segni zodiacali, mentre per altri porta sfide, rallentamenti e tensioni emotive

Le previsioni ci dicono che avremo diversi segni protagonisti di movimenti astrali importanti, con il cielo di luglio 2025 si colora di emozioni contrastanti. Ma chi saranno i più favoriti e chi, invece, dovrà stringere i denti?

Luglio è un mese di chiaroscuri, in cui alcuni segni volano verso nuovi inizi e altri affrontano momenti di revisione e rallentamento. Ma come sempre, le stelle indicano una tendenza, non un destino inevitabile. Anche nei momenti più difficili, ogni segno ha la possibilità di crescere e reinventarsi.

Luglio: due segni fortunati e due segni che dovranno lottare

Luglio è senza dubbio il mese del Leone, il re dello zodiaco. Con l’ingresso del Sole nel segno a partire dal 22 e una serie di transiti positivi di Venere e Mercurio, i nati sotto questo segno possono aspettarsi un periodo di rinascita. Dopo un giugno sottotono, ecco che si apre un mese in cui brillare sarà naturale.

In amore, i single possono contare su nuove conoscenze folgoranti, mentre le coppie trovano equilibrio e complicità. Sul lavoro, arrivano occasioni da non sottovalutare: chi cerca un cambiamento potrà cogliere opportunità inattese, anche grazie a un carisma irresistibile. Economicamente, le stelle sono favorevoli a trattative, investimenti e nuove collaborazioni.

Il mese è iniziato con il Sole nel segno e una Luna Nuova favorevole: il Cancro si muove in un terreno fertile fatto di ispirazione, empatia e grande forza interiore. Luglio è un momento importante per mettere al centro se stessi, senza sensi di colpa. I pianeti spingono a voltare pagina, a ricostruire, a fidarsi della propria intuizione.

In ambito affettivo, le emozioni sono protagoniste: c’è spazio per riavvicinamenti, nuove storie e dialoghi sinceri. Sul lavoro, chi ha un progetto creativo o educativo troverà nuovi alleati e sostegno da parte di figure autorevoli. Anche le questioni finanziarie si stabilizzano, con possibili entrate extra verso la seconda metà del mese.

Luglio si presenta come un mese impegnativo per l’Acquario. I transiti dissonanti di Marte e Venere mettono alla prova sia sul piano relazionale che professionale. Ci si può sentire nervosi, poco compresi, o addirittura bloccati da situazioni che non dipendono direttamente da voi.

In amore, c’è il rischio di discussioni accese, incomprensioni o distanze emotive. Meglio evitare decisioni drastiche: è un momento di transizione, non definitivo. Sul lavoro, la fatica si fa sentire e gli impegni aumentano. È importante non cadere in reazioni impulsive o in polemiche sterili. Le energie torneranno a salire da agosto.

Nonostante la forza che contraddistingue questo segno, luglio mette il Toro davanti a tensioni soprattutto sul piano emotivo e familiare. Alcuni transiti lunari possono riaprire vecchie ferite o innescare dubbi esistenziali. Il senso di sicurezza, tanto caro ai nati sotto questo segno, rischia di essere messo in discussione.

In amore, ci si può sentire trascurati o non corrisposti. Le coppie stabili devono lavorare sulla comunicazione, evitando silenzi troppo lunghi. In ambito lavorativo, piccoli contrattempi o imprevisti rallentano la corsa. Meglio rimandare decisioni importanti a tempi migliori. La seconda metà del mese porterà comunque maggiore lucidità.