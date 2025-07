Oroscopo, questo segno troverà l'amore ma lo perderà subito. Un vero disastro.

L’estate è la stagione dell’anno in cui complice le vacanze e il desiderio di relax, nonché di staccare la spina, anche solo per qualche giorno dalla routine quotidiana, si sente fortissimo l’esigenza di evasione e di trasgredire. C’è anche chi sogna di trovare la propria anima gemella anche se poi, una volta tornato a casa, sa che sarà dura gestire una storia a distanza.

Altre persone invece ne approfittano per conoscere meglio amici speciali o vicini di casa che magari non partono per il mare e la montagna ma, alla fine, le proposte volte alla condivisione di una cena, di un semplice gelato o di una passeggiata romantica sotto le stelle fioccano di continuo.

Senza il timore di fare tardi la sera con lo spauracchio della sveglia che solitamente la mattina suona presto, è più facile lasciarsi andare anche per chi, come ci insegna lo Zodiaco, pensa prima al dovere che al resto. Parliamo di segni come l’Ariete e il Toro, nonché il Leone, che pur essendo molto passionali tendono a non accantonare mai il pensiero del lavoro e dello studio, essendo dei veri leader e molto ambiziosi.

E ciò non li aiuta nel campo dei sentimenti, non sono nel campo dell’amore ma anche dell’amicizia. Tuttavia non solo loro che troveranno una persona che farà battere forte il cuore nel mese vigente ma che scomparirà dalla loro vita con la stessa velocità super sonica con la quale è arrivata.

Oroscopo, è il suo momento ma a scadenza

Il segno che attualmente sta compiendo gli anni in questo periodo è il Cancro. Indubbiamente è per sua indole molto sensibile e romantico ma tende un po’ troppo a credere all’arrivo del grande amore basandosi perlopiù sull’attrazione fisica che non corrisponde sempre con quella mentale.

Alla fine cerca la seconda ed è quella che riesce a mantenerlo legato a lungo dal punto di vista sentimentale a una persona. Tuttavia la sua luce è talmente forte da non abbatterlo e ad invitarlo a proseguire nel suo cammino sia in coppia che da single. E’ il suo momento e non ha la minima intenzione di farselo rovinare in attesa di un grande autunno.

Lui perderà l’amore appena ritrovato

La stessa cosa non si può dire del Vergine che invece pagherà a peso d’oro la sua proverbiale, quanto noiosa, pedanteria. Se da un lato è sovente apprezzato per il suo essere particolarmente preciso e puntiglioso sul lavoro, soprattutto se si tratta di progetti molto specifici e di argomenti tecnici, anche i suoi colleghi, a un certo punto, non ne potranno più.

Il suo fare da maestro li indurrà a non ascoltarlo e fargli il vuoto attorno. Tuttavia sarà il suo legame sentimentale a farne maggiormente le spese soprattutto se molto recente. Sicuro di se in apparenza bombarderà letteralmente il partner con richieste assurde nonché continue conferme dei suoi sentimenti. Non mancheranno scenate di gelosia che porteranno a inevitabili rotture nonostante lui si fosse illuso di aver trovato nell’ultimo periodo il grande amore della sua vita.