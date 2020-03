Oroscopo di oggi 10 marzo 2020/ Ariete, Leone e Cancro segni flop

Branko, oroscopo oggi 10 marzo 2020: Gemelli, Bilancia e Capricorno in fase di stallo

A Rds l’oroscopo di Branko ci parla dei segni che si possono considerare in fase di stallo. Gemelli: Non è cambiato nulla ieri in amore. Forse già l’anno scorso c’è stato qualcosa di diverso per la presenza di Giove in aspetto negativo. Ora ci saranno dei cambiamenti decisamente positivi per il segno. Quello di buono che c’è dentro al cuore è bene che sarà espresso oggi dopo le 10 quando la Luna andrà in Bilancia. Bilancia: non è tempo di grandi affari per nessuno, nemmeno per questo segno. Eppure ci saranno due piatti che vanno più o meno sempre uguali in equilibrio. Comprendiamo l’importanza delle stelle, nasciamo in una certa maniera e oggi arriva la Luna dopo le 10. Si tratta dell’ultima di questo inverno e alla prossima Luna sarà già primavera. Capricorno: si rischia di risentire dell’instabilità dei mercati azionari e finanziari. Una pronta decisione e veloce intervento oggi nelle prime ore del mattino con la Luna positiva portano dei risultati eccellenti. Guadagni tramite assicurazioni e per qualcuno in attività artistica.

Ariete, Leone e Cancro segni flop

Ecco i segni flop dell’oroscopo di Branko a Rds. Ariete: il segno vive un momento complicato a causa della Luna in opposizione. Il disturbo del nostro satellite colpisce in maniera violenta l’ambiente domestico dove si potrebbero accavallare pensieri e magari qualche litigata di troppo. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità, evitando di correre dei rischi dettati esclusivamente da uno stato di nervosismo generale. Cancro: fino a dopodomani si deve tenere sotto controllo questa grande emotività che produce la Luna. Come l’Ariete il satellite emette giudizi visto che è in Bilancia. Qualche contestazione esce forte da una parte e dall’altra. Marte risponde a questa Luna. Leone: condizioni fisiche non ottimali per il segno, ma anche una strana agitazione interiore. Solo per questo si deve evitare di prendere troppi e faticosi impegni. Mercurio ritornerà in Pesci, con la situazione professionale pronta a cambiare in meglio. Resta un problema grosso di base nel lavoro, in maniera particolare per chi ha una propria attività.

