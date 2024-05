Oroscopo di oggi 20 maggio 2024, Branko/ Ripartenza per i Cancro, Leone sott’attacco, Pesci…

Si rinnova l’appuntamento consuetudinario con l’Oroscopo di oggi, in data 20 maggio 2024 e a cura di Branko, con le previsioni segno per segno.

Ariete: Sembra che stiate vivendo un colpo di fortuna, passionali in amore e astuti nella professione.

TORO: per L’oroscopo aggiornato a oggi a cura di Branko siete vincenti nelle battaglie avviate negli affari ed emanate particolare felicità.

Oroscopo Branko di oggi 20 maggio, le previsioni segno per segno

Gemelli: si apre una settimana memorabile soprattutto per la congiunzione astrale favorevole di Venere negli affetti e in generale nei rapporti.

Cancro: per le previsioni di Branko il Sole in Gemelli vi porta ad una nuova fase della vita particolarmente rosea. Anche perché cominciano ad appassionarvi i love affair.

Leone: la Luna entra in Gemelli e vi porta agitazione. Un sentimento che però risulterà anche una vive positiva, perché vi sospinge al dinamismo.

Vergine: Il Sole si sposta in Gemelli e vi conduce alla ricerca delle novità in ogni campo. Vi scoprite voyageur. In particolare é Mercurio a favorire i viaggi e le entrate nelle finanze.

Bilancia: Per l’oroscopo a cura di Branko è il segno della coppia per antonomasia e la Luna assume una posizione positiva.

Scorpione: per L’oroscopo a cura di Branko bisogna tenersi pronti per le novità in amore.

Per la seconda metà dello Zodiaco, nell’Oroscopo a cura di Branko:

Sagittario: bisogna monitorare costantemente le proprie condizioni di salute. Ma il momento é propiziatorio per una svolta radicale in positivo in divenire.

Capricorno: Le forze delle congiunzioni astrali favorevoli vi pongo o dinanzi curiosità e non mancano inimicizie.

Acquario: bisogna tenere a bada l’influsso dell’orgoglio che potrebbe complicare le situazioni di incomprensioni, ma la cicogna potrebbe portarvi novità negli affetti e i progetti di famiglia.

Pesci: la Luna torna in una congiunzione astrale favorevole per le relazioni, quindi secondo Branko non si escludono importanti novità in amore e i sentimenti in senso lato.











