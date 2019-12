Oroscopo di oggi 23 dicembre 2019/ Previsioni Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Voltiamo pagina e grazie all’oroscopo di Paolo Fox affrontiamo ora i segni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Sagittario: si vogliono vivere nuove e importanti emozioni. Questa è una settimana utile con un grande cielo fino a venerdì e la Luna che transita nel segno proprio il giorno di Natale. Si dice Natale con i tuoi, ma qualcuno farà uno strappo con la regola e i propri amori li porta a spasso. Capricorno: si dovrebbe vivere questa settimana senza alcun tipo di pensiero. Ci sono grandi stelle per grandi progetti. Qualcuno è in crisi sul lavoro, ma si deve vedere come stanno bene le cose. In un clima di confusione si esce fuori non vincenti ma quantomeno protetti. Alcuni chiusa un’attività ne apriranno un’altra. Sentimenti da vivere con più trasporto. Acquario: Si apre una stagione di grandi emozioni. Le giornate attorno a Natale sono favorevoli. Avere Venere nel segno significa avere voglia di innamorarsi. Ci si innamora di persone soprattutto intelligenti, c’è bisogno di stimoli mentali. Il partner è una sorta di pioniere. Pesci: giornata particolare, perché quando arrivano le feste di Natale sono pochi quelli isolati che pensano al passato. Questo è un segno romantico e le malinconie arrivano quando ci si ricorda chi non c’è più.

