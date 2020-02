Oroscopo di oggi 27 febbraio, Paolo Fox/ Previsioni per Gemelli, Vergine, Sagittario, Cancro e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 27 febbraio per Gemelli, Bilancia e Cancro

Ecco quanto detto nell‘oroscopo di Paolo Fox per Gemelli, Bilancia e Cancro. Gemelli: dietro un atteggiamento sicuro e un modo di fare logorroico si nasconde tanta insicurezza. E’ importante uscire fuori dai blocchi del 2019 e ci si riuscirà molto bene. La fase più attiva sarà tra aprile e maggio. Nel lavoro si può ottenere una promozione. L’amore sarà premiato con Venere nel segno che inizia a scoprire emozioni nuove. Bilancia: si vive un momento particolare della vita in cui fare fronte a questioni economiche e famigliari. Questo giovedì qualcosa turba gli animi. Se si è promessa una cosa a qualcuno ora magari non si può più mantenere. Attenzione a non fare quello che dicono gli altri solo per paura di discutere. Cancro: c’è una certa agitazione alla ricerca di un lavoro nuovo. E’ una situazione che emotivamente non appaga. Gli uomini del segno sono introversi sotto questo punto di vista. Le donne riescono ad esternare meglio i loro sentimenti. Si deve dire che l’amore può regalare sorprese. Ci vuole un po’ di pazienza.

Paolo Fox, oroscopo per Vergine, Sagittario e Acquario

Voltiamo pagina per l’oroscopo di Paolo Fox con Vergine, Sagittario e Acquario. Vergine: questa settimana è partita in maniera indecisa, forse l’unica stressante rispetto alle ultime vissute. C’è stato un febbraio importante, ma ora cala un po’ la forma e l’energia e si è costretti a fare delle cose che prima non si riusciva a fare. Ci si deve occupare della famiglia e affrontare un problema che magari prima non si era mai pensato di affrontare. Anche il lavoro, che è stato importante soprattutto per chi è stato a contatto, pare dia un po’ meno. Si deve affrontare qualche piccolo scoglio. Sagittario: le prossime sono giornate valide, ma si dovrebbe ammettere a sé stessi di aver commesso un errore. Questa Venere è intrigante e invita le coppie in crisi a fare un discorso chiaro entro la fine di marzo. Da aprile tutte le storie difficili e trascinate potrebbero non essere più recuperabili. Acquario: momento di grande agitazione con Saturno nel segno, una comparsata ad aprile e la definizione a dicembre, è l’anno in cui si lascia un percorso per cavalcarne un altro. La forza fisica facilita tutto. La prima cosa da fare è recuperare sicurezza in sé stessi.

