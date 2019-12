Oroscopo di oggi 28 dicembre, Paolo Fox/ Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox della nota rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele ci porta ad analizzare la giornata di oggi 28 dicembre per i segni del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Il Leone ha un sabato che porta emozioni positive. Solo domenica si deve fare attenzione perché ci sarà una Luna opposta, questa potrebbe generare i contrasti e i dubbi. La Vergine è sempre molto diffidente in amore oppure ad una certa età si pensa di più al lavoro. La Bilancia ha un weekend interessante, questo sabato parte con Luna positiva e se c’è stato nel corso delle ultime 48 ore un problema si può recuperare. Anche dopo una certa età si rimane sempre persone di cuore. Lo Scorpione sabato e domenica ha giornate in cui deve fare tutto con calma. Si è sotto pressione, meglio fare tutto con calma. Sono coinvolti tutti con la propria malinconia e si rischia di sbagliare e dire cose che davvero non si pensano. Clicca qui per conoscere l’oroscopo della settimane 22-27 dicembre di Paolo Fox.

