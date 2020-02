Oroscopo di oggi 28 febbraio, Paolo Fox/ Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e…

Oroscopo: le previsioni di oggi 28 febbraio per Ariete, Toro e Gemelli

L’oroscopo di Paolo Fox torna da protagonista ai microfoni di LatteMiele, ecco lo studio di Ariete, Toro e Gemelli. Ariete: Fine settimana importante nonostante ci sia ancora qualche pensiero riguardante cambiamenti lavorativi che ritardano ad essere attuati e qualche tensione in famiglia. La grande capacità di far fronte alle difficoltà non esime dalla stanchezza che queste portano, ma garantirà degli ottimi successi. Toro: L’arrivo di Venere nel segno fa di questo il periodo giusto per cercare di costruire qualcosa di più importante con la persona che si ha accanto. Se qualcosa legato al passato ha portato un po’ di scompiglio, sarà possibile ritrovare la tranquillità. Gemelli: Fine settimana molto utile per recuperare energie e voglia di amare. Questo fine settimana all’insegna dei sentimenti culminerà con una domenica ricca di emozioni che si dimostrerà utile anche per affrontare qualche questione in sospeso. Cielo interessante anche per chi sta cercando la persona giusta, purché non manchi il desiderio di mettersi in discussione.

Paolo Fox, oroscopo per Cancro, Leone e Vergine

Voltiamo pagina nell’oroscopo di Paolo Fox seguendo quanto detto per Cancro, Leone e Vergine. Cancro: L’apparente tranquillità dei nati sotto questo segno non basta a nascondere la tensione che pervade questo momento. Chi si trova a vivere una relazione non più soddisfacente dovrà affrontare il problema: dal 5 di marzo sarà possibile recuperare qualche progetto importante grazie ad una nuova situazione astrologica molto positiva. Nuovi progetti lavorativi potranno prendere piede a breve. Leone: Weekend un po’ polemico per i sentimenti, soprattutto per chi si trova a vivere una relazione che non offre tutte le certezze di cui si avrebbe bisogno. Una buona dose di affetto e comprensione aiuterà a superare il momento. Cambiamenti lavorativi previsti per la primavera. Vergine: Giornate tranquille, nonostante un po’ di voglia di fare polemica a causa di persone che non si dimostrano in grado di mantener fede agli impegni presi. Si consiglia di non cedere alla malinconia per paura del futuro. Nonostante questa sia stata una settimana un po’ pesante, il periodo che sta per aprirsi garantirà numerose occasioni.

