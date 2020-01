Oroscopo di oggi 5 gennaio, Paolo Fox/ Domenica: Acquario, Gemelli, Bilancia

Paolo Fox, le previsioni di oggi dell’oroscopo

Anche i segni d’Aria sono stati ovviamente oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. In questa domenica 5 gennaio per i Gemelli l’amore è vivace ma Marte opposto porta qualche dubbio. Le situazioni di carattere economico, lavorativo, hanno portato qualche problema, soprattutto nel 2019, dove i più fortunati hanno pareggiato i conti ma di certo non hanno guadagnato. Questo gennaio è il mese in cui bisogna mettere ordine in tante cose. Paolo Fox spezza una lancia a favore della Bilancia, di coloro che stanno mediando o rimandando certe questioni: siete stati preoccupati per una persona che è stata male e forse proprio per questo motivo vi siete sentiti giù di corda tra dicembre e gennaio. Bisogna ricordare che segni come la Bilancia, il Cancro, sono molto legati alla famiglia, e in generale alle persone care, agli amici. Se una di queste persone non sta bene inevitabilmente tutto sembra difficile da portare avanti. Cercate di essere cauti nei rapporti di lavoro.

L’Acquario in questi giorni vive dei piccoli disaccordi: in queste 48 ore massima attenzione nei rapporti con gli altri e nelle relazioni un po’ difficili. Marte non è più contrario e questo alimenta la forza di quelli che vogliono vivere grandi emozioni. E poi avete in mente qualcosa di grande: i più spericolati possono pensare ad un trasferimento, ad un nuovo lavoro, ad un progetto da vivere nei prossimi mesi.

