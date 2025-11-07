Ecco l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, venerdì 7 novembre 2025: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Scopriamo cosa succederà ai primi sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, 7 novembre 2025, per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la fortuna negli incontri.

Oroscopo del giorno, 7 novembre 2025: le previsioni di Paolo Fox

ARIETE: oggi sarà una giornata carica di vitalità ed entusiasmo. Hanno uno spirito combattivo che risalta alla grande. La passione cresce alla grande quindi il partner sarà molto felice di questo. Conoscenze interessanti per i cuori solitari. Sul lavoro il consiglio è quello di non lasciarsi distrarre dall’obiettivo finale. Più sicurezza e meno impulsività.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 4-9 novembre 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

TORO: cielo calmo e rassicurante per i nati sotto questo segno. Devono superare certe divergenze se non vogliono discutere delle stesse cose anche con persone di lunga data. Clima di affiatamento con il partner. I single ricevono un invito a uscire.

GEMELLI: la giornata di oggi sarà attiva e ricca di movimento e azione anche perché sono sostenuti da Mercurio in aspetto favorevole. Le stelle stimolano alla grande le collaborazioni. Persona intrigante in cui si imbatteranno a sorpresa.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 4-9 novembre 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore e lavoro

Paolo Fox svela l’oroscopo di oggi: le previsioni del 7 novembre 2025

CANCRO: giornata di profonda introspezione. D’altronde sono tra i segni più sensibili dello zodiaco. Per prevenire malintesi con il partner sarà meglio essere chiari. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo devono seguire i loro sogni e così facendo arriveranno a ottenere qualcosa di concreto, dice l’oroscopo di Paolo Fox.

LEONE: giornata particolarmente ricca di energia anche grazie al Sole e a Marte. C’è una grande voglia di prendere iniziative. Momento ideale per presentare nuovi progetti sul luogo di lavoro. I single avranno un incontro da rimanere a bocca aperta. Devono credere nelle loro capacità e nei loro sogni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 27 ottobre - 2 novembre 2025/ Le previsioni zodiacali da Bilancia a Pesci

VERGINE: la giornata di oggi sarà molto tranquilla, ma anche proficua. Le stelle suggeriscono di occuparsi di questioni pratiche. Dolcezza e intesa in amore, ma devono mollare un po’ gli ormeggi ed evitare una razionalità eccessiva. I cuori solitari sono chiamati a guardarsi attorno.