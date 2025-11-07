Ecco l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, 7 novembre 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Vediamo cosa succederà ai restanti sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo di oggi Paolo Fox, 7 novembre 2025, tenendo presente la fortuna negli incontri, il lavoro e le questioni legate al cuore, senza dimenticare che non bisogna crederci ciecamente, ma divertirsi a verificare le previsioni.

BILANCIA: secondo l’oroscopo di Paolo Fox dopo un periodo di incertezze ritroveranno un certo equilibrio. Venere porterà emozioni genuine. Le coppie riscoprono la complicità. I single possono incontrare una vecchia conoscenza. Giornata favorevole tutto sommato.

SCORPIONE: i nati sotto questo segno saranno dei protagonisti assoluti anche grazie a Marte e Venere. La passione raggiunge il culmine. Le coppie hanno una grande affinità. Giornata ideale per avviare nuove iniziative. Devono confidare nel loro istinto.

SAGITTARIO: giornata piena di stimoli. Tanta azione. Non manca l’entusiasmo. Devono esprimere i loro pensieri in maniera sincera al partner. I single possono far leva sul loro fascino. Buone notizie per quel che concerne il lavoro.

CAPRICORNO: possono riacquistare una certa attenzione nei confronti delle questioni pratiche. Possono pianificare obiettivi a lungo termine. La fermezza sul lavoro sarà premiata. Alcune coppie possono provare un senso di tranquillità. Possono avere una conversazione onesta.

ACQUARIO: i nati sotto questo segno sono molto creativi. Le stelle li sostengono alla grande nelle questioni sociali e nelle nuove conoscenze. Possono avere una connessione sincera con il partner. In crisi i cuori solitari. Ottimo momento sul lavoro per collaborare con persone dallo spirito innovativo ben sviluppato.

PESCI: giornata carica di romanticismo anche grazie alla presenza della Luna nel segno. Alcune coppie possono ritrovare la complicità perduta. I single possono fare un incontro molto dolce. Devono avere più fiducia in loro stessi.