Oroscopo di Paolo Fox 2 Agosto 2020/ Pesci, Gemelli, Bilancia, Acquario e…

Gemelli, Bilancia e Acquario sono i segni d’Aria oggetto delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. L’astrologo rispetto al terzo segno dello Zodiaco, in questa domenica 2 agosto, vede Marte e Venere in aspetto favorevole che sembrano regalare una giornata all’insegna dell’amore e della trasgressione, ma molti potrebbero trovarsi anche a rivalutare positivamente alcuni legami familiari importanti. Presto sarà possibile risolvere alcuni problemi legati all’ambito lavorativo, grazie ad un Saturno favorevole da dicembre. La Bilancia? Luna e Venere favorevoli sembrano regalare una buona energia, tuttavia sarebbe meglio cercare di non ripensare ad alcune situazioni ormai concluse o poco chiare che potrebbero causare qualche disagio. Marte in opposizione sembra indicare qualche dissidio interiore. Agosto metterà alla prova un rapporto. Chiusura per l’Acquario: la Luna nel segno sembra regalare una giornata molto vivace e ricca di distrazioni. Buone possibilità per i sentimenti.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: CANCRO, SCORPIONE E PESCI

Focus sui segni d’Acqua per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. In questa domenica 2 agosto si parte dal segno del Cancro: dopo un paio di giornate particolarmente impegnative, questa giornata sembra promettere un po’ di relax. Chi si trova ad avere a che fare con persone piuttosto problematiche dovrebbe riuscire a non farsi condizionare troppo, riuscendo a mantenere la calma: l’ingresso di Venere nel segno durante questa settimana permetterà di godere particolarmente dei sentimenti. Lo Scorpione? Questa giornata potrebbe portare a galla alcune incomprensioni generando un po’ di malcontento. In generale la maggior parte delle preoccupazioni sembra legata alla sfera economica. In amore possono nascere grandi emozioni. Finale obbligato con i Pesci: il transito che Venere inizierà durante i prossimi giorni permetterà di affrontare le crisi verificatesi durante l’ultimo periodo, nonostante possa continuare ad esserci qualche difficoltà con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Ferragosto sembra promettere grandi emozioni



