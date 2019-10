Oroscopo di Paolo Fox 27 ottobre-1 novembre e classifica settimanale/ Cancro e Scorpione al top?

Classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox 27 ottobre-1 novembre

Paolo Fox è pronto per annunciare il suo Oroscopo e soprattutto la classifica settimanale. Su DiPiù TV scopriamo le previsioni del celebre astrologo e anche quali segni hanno registrato cinque stelline. Il Cancro sarà effervescente a partire da venerdì. In amore si potrà fare quel passo in avanti verso una persona che piace. Nelle prossime settimane fascino in aumento. Le coppie che litigano devono chiarire subito grazie al cielo che agevola il dialogo. Nel Lavoro bisogna prestare attenzione alle finanze. Soprattutto se c’è una causa in corso e in previsione del prossimo anno. Settimana importante per lo Scorpione in cerca d’amore, con possibili incontri in arrivo. Bisogna però mantenere un atteggiamento positivo, ma attenzione ai primi giorni della settimana. Le coppie sono più energiche e passionali e possono fare dei progetti. Nel Lavoro invece ci saranno dei cambiamenti e delle soluzioni in arrivo. Ci sarà più voglia di fare. Venere sarà nel segno del Sagittario e l’amore sarà in miglioramento. Se hai vicino delle persone poco chiare, riuscirai ad essere distaccato. Si rinnovano anche le coppie, che potrebbero ricevere delle sorprese oppure pensare ad una casa, ad un figlio. Energia trascinante. Venere influenza anche il lavoro regalando qualche soddisfazione in più. Molto bene i lavori appena iniziati.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete con Venere favorevole

Continuiamo a scoprire l’Oroscopo di Paolo Fox e la sua classifica settimanale. Quattro stelline per l’Ariete grazie a Venere favorevole e Giove in ottimo aspetto. Serenità in arrivo per chi vive una nuova relazione, anche se bisogna dimenticare quanto accaduto la scorsa estate a causa di una forte instabilità emotiva. Da tenere sotto controllo le polemiche. Le coppie solide pensano alle nozze, ma qualcuno potrebbe vivere dei problemi pratici in grado di oscurare l’amore per il partner. Nel Lavoro c’è bisogno di impegno, ma chi lavora nel commercio potrà avere un riscatto entro breve. I Gemelli hanno Venere in opposizione e per questo alcuni nati del segno potrebbero guardare le nuove storie d’amore con un occhio diverso. Qualcuno magari non convince del tutto o forse è il lavoro che distrae. Le coppie non devono esagerare con le liti, soprattutto in caso di problemi in casa o con i figli. Meglio non insistere troppo. Nel Lavoro meglio evitare trattative e iniziative da far partire. Da dicembre Giove modificherà il suo transito e sarà possibile fare nuovi accordi. Aiuti da Capricorno o Acquario. Il Capricorno sta per ricevere una conferma in amore. In generale ci sono emozioni interessanti e sarà possibile avere un buon dialogo con gli altri. Le coppie storiche che hanno avuto una crisi hanno già superato tutto e ora si pensa ad un recupero. Il tira e molla si potrebbe verificare però con Toro e Acquario. Nel Lavoro si può iniziare un progetto, seguire situazioni in modo positivo. Sabato meglio non tentare azzardi. Cielo agitato per i Pesci a causa di Giove indeciso. I nati del segno non riescono a lasciarsi andare all’Amore, anche se qualche amicizia si potrebbe trasformare in altro nei prossimi mesi. Attenzione alle gelosia in coppia, così come all’insoddisfazione. Mercoledì sarà forse la giornata più pesante di tutte. Giove è ancora contrario, ma potrebbero arrivare delle soluzioni per il lavoro e persino un colpo di fortuna.

Oroscopo e classifica: Leone in recupero

Paolo Fox e il suo Oroscopo ritornano per parlarci di segni e classifica. Tre stelline per il Leone, in lento recupero per quanto riguarda i sentimenti. Favoriti i nuovi incontri grazie a Venere, anche se i nati del segno sono mutevoli e non è facile seguirli. Le coppie innamorate possono fare il passo decisivo grazie a Giove favorevole. Cautela invece con il denaro e discussioni con il partner. Nel Lavoro ci saranno indecisioni e polemiche nei primi giorni della settimana. Aumenta la tensione e si desidera cambiare scenario. La Bilancia ha Venere in buon aspetto e una grande spinta per le nuove relazioni. Si potrebbero verificare però indecisioni e insicurezze. Venerdì in particolare potrebbe esserci un imprevisto sgradevole. Le coppie sono alla ricerca di una stabilità, ma meglio stare lontani dalle polemiche nel week end. Anche nel Lavoro si cerca un equilibrio, ma meglio non decidere nulla nella giornata di venerdì. Si verificherà qualche tensione, ma svanirà in fretta. L’Acquario sente il bisogno di libertà e conferme in Amore. I nati del segno potrebbero essere scostanti, ma anche fare un passo in avanti verso qualcuno. Le coppie sono in una fase di quiete, anche se il mese è stato pesante e bisogna rifletterci su. Nel Lavoro si cambieranno molte cose, forse addirittura casa o città. Anche per questo lunedì e martedì ci sarà della confusione. Cautela con le spese.

Oroscopo settimanale: Toro e Vergine in difficoltà

Solo due segni hanno conquistato due stelline secondo la nuova classifica di Paolo Fox. L’astrologo ci parla sulle pagine di DiPiù TV, dove ci svela che il Toro è fra i segni più nervosi. Ci sarà forse una situazione da gestire con serenità, per evitare che un rapporto possa appassire. Anche le coppie sono arrugginite: bisogna lasciar passare del tempo e trovare una soluzione a qualche problema a margine. Nel Lavoro ci sono piccole preoccupazioni e bisogna rilassarti. Presto ci saranno importanti cambiamenti. Anche la Vergine vive qualche tensione, anche se si tratta di qualcosa di superabile. I nati in cerca d’amore si guardano attorno, mentre chi ha vissuto un recente distacco deve prestare attenzione alle polemiche di troppo. Le coppie devono ritrovare il loro equilibrio a causa di una crisi recente. Le discussioni possono avvenire anche per i figli o le spese. Giove è in aspetto critico e il Lavoro subisce la sua influenza. Da novembre il pianeta si unirà a Venere, rallentando ancora di più alcune situazioni, rendendo indecisi alcuni nati del segno.



