Oroscopo di Paolo Fox di domenica 7 giugno/ Leone, Vergine, Sagittario, Toro, Ariete

Pubblicità

Segni di Fuoco protagonisti delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domenica 7 giugno. Su Radio Latte e Miele si parte come sempre dall’Ariete: giornata ricca di piccoli e grandi pensieri. L’arrivo di Marte all’interno del segno previsto per Luglio regalerà due mesi in ascesa: i grandi disagi attuali potranno dare la spinta necessaria a sfruttare al meglio questa condizione. Riuscire a mettere da parte qualche energia durante questo periodo permetterà di ottenere molto lavorativamente durante il mese di Luglio. Nati Leone? La grande costanza e la ferma determinazione a non abbattersi porterà molti a cercare di migliorarsi per riuscire al meglio nei progetti importanti previsti per il futuro. In questi giorni potrebbe presentarsi la necessità di affrontare alcune questioni legate all’ambito finanziario e familiare. Sarebbe meglio evitare cambiamenti repentini. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: la necessità di fare chiarezza nella propria vita sembra farsi sentire sempre più prepotentemente, specialmente per riuscire a chiarire con se stessi cosa ci si aspetta da una relazione e se si è disposti a lasciarsi andare.

Pubblicità

Toro, Vergine e Capricorno che giornata sarà secondo l’oroscopo di Paolo Fox

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Che domenica 7 giugno sarà per il Toro? Giornata forte, nonostante quest’anno sembri essere partito in maniera non troppo brillante. Potrebbe rivelarsi necessario rivedere alcune questioni di carattere economico. In amore stelle neutrali. Capitolo Vergine? La grande forza che sembra caratterizzare quest’anno per quanto riguarda le questioni pratiche non sembra riflettersi anche sulle condizioni fisiche dei nati sotto questo segno, specialmente durante alcuni fine settimana. L’aspetto emotivo sembra meritare qualche attenzione in più. Il tempo dedicato alla riflessione durante gli ultimi mesi potrebbe aver aiutato qualcuno a focalizzare meglio le proprie abilità. Per quanto riguarda il Capricorno l’ingresso della Luna nel segno sembra predisporre ad una reazione efficace nei confronti delle situazioni. Luglio potrebbe costringere ad un piccolo passo indietro, ma il resto dell’anno permetterà di compiere crescite personali molto importanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA