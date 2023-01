Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cosa riserverà questo martedì ai segni zodiacali dell’Oroscopo Paolo Fox? Il Sagittario è baciato da Giove che aiuta a cogliere occasioni ma oggi potrebbe arrabbiarsi. Il Capricorno vince ogni sfida anche se ostacolato e ha problemi di tipo finanziario. L’Acquario è in fase di rivoluzione e Venere lo ispira ad avere solo relazioni positive. I Pesci recuperano energia anche se ci sono un po’ di polemiche da mediare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può cogliere delle opportunità, il Capricorno è superstar

Sagittario, hai una bella forza e ricordiamo che tu sei governato da Giove: il pianeta, in questo momento, si trova in un segno di fuoco e quindi è in trigono, in aspetto buono, assicura l’Oroscopo Paolo Fox. Si spera che i Sagittario siano più presenti alla vita di sé stessi e anche nella vita degli altri, perché si può scoprire un’emozione, perché attorno a te possono esserci delle belle occasioni: Giove aiuta a coglierle. Forse quello che non ti piace è aspettare: magari ci sono delle idee oppure stai aspettando che qualcosa cada dal cielo. Non muovendosi nulla, pensi che tutto rimarrà così: no, non è come pensi tu! Oggi potresti arrabbiarti, se qualcuno non fa il tuo gioco e cerca di limitare il tuo ragggio d’azione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 10 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Capricorno, da qui a maggio arriverà una bella soddisfazione. Se ci sono delle persone che ti tempestano di domande o cercano di farti cadere, non ti preoccupare, perché alla fine vincerai ogni sfida, promette l’Oroscopo Paolo Fox! Chi ha ricevuto una nomina, la mantiene. La primavera sarà un banco di prova per molti Capricorno, soprattutto per quelli che vogliono aprire un’attività in proprio oppure per quelli che desiderano fare dei progetti importanti. Questo è anche un cielo che riporta in vita un sentimento: se a dicembre hai già fatto una conoscenza speciale, non devi perderla di vista. Capricorno superstar con qualche dubbio: Giove è dissonante per questioni legali, finanziarie. Solo questo! E ricordiamo che Giove tornerà attivo, da metà maggio. Tutto si può risolvere.

Oroscopo domani 10 gennaio 2023: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario con Venere nel segno non si accontenta in amore, i Pesci alle prese con qualche polemica

Acquario, sappiamo che non esistono le cose negative e se poi c’è una qualità che ha l’Acquario, è proprio quella di trovare, anche nelle situazioni più complesse, quel lato positivo, quel lato piacevole che gli altri magari non osservano. All’Acquario non piace avere blocchi e, soprattutto se attorno ha persone che dicono costantemente no, si ribella. La fase di ribellione è iniziata e in amore rischia anche di creare qualche problema: i rapporti più fragili sono più a rischio perché, anche se Venere è nel segno, soprattutto perché Venere è nel segno, l’Acquario non si accontenta e quindi vuole avere attorno delle persone solidali e non nemici, dice l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, se vedi che oggi le cose non vanno, se c’è qualche polemica, cerca di porre rimedio o cerca di stabilire una sorta di limite, fra quello che vuoi fare e quello che puoi fare. La mediazione non è una rinuncia, dice l’Oroscopo Paolo Fox, e da marzo Saturno nel segno darà molto di più. Gennaio e febbraio sono mesi che riportano una bella energia e una buona volontà. In tutti i casi, chi è senz’amore deve iniziare a guardarsi attorno: con questo cielo è molto difficile non vivere delle sensazioni davvero speciali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA