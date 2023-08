Oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 agosto 2023/ Vergine e Scorpione corrono percorsi a ostacoli

Oroscopo Paolo Fox: dentro o fuori definitivo per il Leone, la Vergine vive una corsa a ostacoli

Leone, le stelle indicano l’amore come una sorta di valvola di sfogo. In questo momento hai bisogno stare al centro dell’attenzione, però attenzione anche ai problemi che devi affrontare con coraggio, perché l’Oroscopo di Paolo Fox non dimentica che Giove è dissonante e quindi, in alcuni legami sentimentali, soprattutto se ci sono state delle ambiguità nel passato, potrebbe nascere un problema: in questo periodo ci sarà un “dentro o fuori” definitivo.

Vergine, quando abbiamo stelle buone, non solo siamo più forti, ma abbiamo anche la possibilità di affiancarci a persone che aiutano il nostro lavoro e i nostri progetti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non si può essere spericolati (la Vergine non lo è mai), ma con Saturno in opposizione, qualche ostacolo c’è. Quante volte questo periodo vi è sembrato una corsa ad ostacoli? Si vorrebbe correre liberi, senza dover saltare di tanto in tanto. È un problema, ma lo sai che, da marzo, la tua vita è piena di piccoli fastidi. Se la tua coppia è stabile, non temere: anche se ci sono state delle discussioni, si potranno risolvere molti problemi.

Bilancia, oggi va bene. Il monito dell’Oroscopo di Paolo Fox è sempre lo stesso: imposta il tuo benessere e il tuo recupero, perché ultimamente sei stato giù di corda. Molto presto potresti avere una buona capacità pratica per mettere in pratica qualcosa di più nel lavoro: in questo sono favoriti coloro che lavorano in proprio, perché nell’arco di pochi mesi avranno delle scelte da fare. Sono cambiate alcune alleanze e potrebbero di nuovo esserci trasformazioni.

Scorpione, è probabile che, in questi ultimi due giorni tu sia stato un po’ sottotono. Recupera stato fisico e cerca di vivere queste vacanze, se le stai facendo, in modo migliore, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci vorrebbe una bella storia d’amore, ma è possibile che, in questo momento, siano talmente tante le sollecitazioni esterne che anche i sentimenti vadano in secondo piano. Ti sentirai collerico nei confronti di qualcuno che ti ha fatto perdere tempo oppure ti ha ingannato. Bisognerebbe superare le diffidenze, ma molto dipende da chi hai a fianco.

