Oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 agosto 2023/ No alle persone false per la Vergine e il Leone è determinato

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sarà implacabile in amore, la Vergine va incontro al suo destino

Leone, giornate intriganti per l’amore e i Leone, in questo periodo, vogliono confermare un sentimento. Da giugno, chi lo desidera sta pensando a un matrimonio o a una convivenza che può saltare solo se ci sono tristi trascorsi oppure persone che non sono d’accordo con te: il Leone è molto motivato e chi, in questo periodo, vive uno stop, probabilmente se la prenderà con chi non è stato coerente con alcune scelte fatte nel passato. L’Oroscopo di Paolo Fox ama questo cielo per le nuove opportunità che porta anche nella professione. Qualche dubbio da chiarire c’è.

Vergine, tu che vuoi avere tutto sotto controllo, probabilmente, in questi giorni, stai lasciando che il destino si compia, perché hai capito, da marzo, che si può programmare la propria vita, ma entro certi limiti. Non hai bisogno di avere accanto gente falsa! Devi dare una sorta di pulizia generale. Molte emozioni e sensazioni positive ripartiranno dal 23 agosto, con il Sole nel tuo segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Bilancia credano di più in sé stessi, Venere è turbolenta con lo Scorpione

Bilancia, devi credere nelle tue capacità! Tu hai una grande forza e un grande equilibrio, ma basta poco per farti dubitare e poi sappiamo che, ultimamente, il fatto di sentirti un po’ più stanco, di avere qualche problema fisico e di sentirti sotto pressione non ha aiutato molto, in questa ricerca della serenità. Quella di oggi è una giornata importante per definire cosa fare dalla prossima settimana. Le discussioni inutili vanno superate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo transito turbolento di Venere va gestito con attenzione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è il momento giusto per rivedere scelte fatte fino ad oggi. Non ricadere nell’insofferenza: questi pianeti mettono in chiaro le vicende amorose, è probabile che tu non sia più disposto a sopportare certe cose, e se non ti senti compreso potresti arrabbiarti. Inoltre, i single non devono fare promesse per la vita. Questo è un cielo che invita a fare un’attenta analisi di quello che stai vivendo: probabilmente dovrai anche capire che direzione prendere. Nell’ambito del lavoro, fasi di sofferenza andranno superate.

