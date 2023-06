Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023/ Gemelli innamorati, mentre il Toro è tesissimo

Oggi Sole e Mercurio sono sempre in Gemelli, mentre la Luna è in Toro: solitamente, mentre gli altri pianeti forniscono il quadro generale, è quest’ultimo astro che determina l’andamento della giornata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Scopriamo quindi le tendenze per oggi, mercoledì 14 giugno, e le novità per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023/ Vergine e Scorpione non devono polemizzare

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete non deve esagerare, il Toro ha i nervi a fior di pelle

Ariete, in questo momento, l’unico problema potrebbe essere quello di esagerare, perché quando abbiamo stelle importanti, possiamo sentirci troppo sicuri di noi, con il rischio di fare delle cose sbagliate e pensando di passare inosservati: non è possibile, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà, l’Ariete deve anche risolvere dei problemi legati agli ultimi tempi. Comunque, per quanto riguarda il rinnovo di un accordo o una questione importante che riguarda il futuro, non ci sono limiti. Semplicemente, bisogna essere un po’ cauti.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023/ Stop al "pronto soccorso" Pesci e l'Acquario è appeso a un filo

Toro, questo è un anno di grande importanza, perché la vostra vita potrebbe anche cambiare, però ci sono delle responsabilità in più che piovono all’improvviso: per incarichi, per destino e naturalmente tutto questo può anche spiazzare, lì per lì. Per questo motivo, l’Oroscopo di Paolo Fox non può dire che il segno del Toro sia del tutto sereno. Evidentemente, a fronte di impegni più o meno iniziati, bisogna darsi da fare. È una situazione particolare, quella che vivi oggi, mista tra apatia, tensione e nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli non promettano amore eterno, il Cancro invece si dedichi totalmente ai sentimenti

Gemelli, si prospetta un periodo che offre spunti per fare qualcosa di più. I giovanissimi dovrebbero stare attenti all’amore, anche se in questo non è il momento di fare scelte azzardate e dire, per esempio: “Ti amerò per sempre”, perché ci si può ripensare e può esserci sempre quella questione che non è stata del tutto analizzata che crea poi delle problematiche a livello amoroso. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, per oggi, di limitarti a osservare come vanno le cose.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 giugno 2023/ Eventi da rimandare per il Capricorno e amore ok per il Sagittario

Cancro, sono stelle dolci, forse un po’ insolite: molti si sono ripresi da un momento di grande fatica e stanchezza che c’è stato nel corso delle ultime settimane e questa sera bisogna esporsi con grande serenità all’amore! E se quest’amore non ci fosse, cercarlo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Veri e autentici lampi di illuminazione: un intuito particolare arriva in questo periodo. C’è da sistemare un contenzioso che riguarda anche un lascito o qualcosa di famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA