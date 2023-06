Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023/ Stop al “pronto soccorso” Pesci e l’Acquario è appeso a un filo

Oggi Sole e Mercurio sono sempre in Gemelli, mentre la Luna è in Toro: solitamente, mentre gli altri pianeti forniscono il quadro generale, è quest’ultimo astro che determina l’andamento della giornata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Scopriamo quindi le tendenze per oggi, mercoledì 14 giugno, e le novità per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, se c’è confusione è per colpa di un Mercurio opposto che crea un po’ di stanchezza, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox . È facile che tu voglia creare un po’ di originalità e determinare anche qualcosa di nuovo nella tua vita, ma i progetti che hai in mente per l’autunno, nonostante siano molto interessanti, son un po’ rallentati da questo Saturno dissonante, anche se aspetti una chiamata o una conferma.

Capricorno, sei una persona molto ponderata e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo cielo sia sempre molto forte per te. I Capricorno soli da molti anni che si chiedono come mai, con un cielo così, non trovano l’amore, potrebbero darsi una risposta ben precisa: il Capricorno non vuole ostacoli. Cerca l’amore e se lo trova bene, altrimenti sa anche stare da solo: è un segno un po’ eremita. Anche se fa un lavoro di contatti e sta in mezzo a mille persone, ogni tanto ha bisogno di un po’ di solitudine. Chi non ha una storia, è perché non la vuole, non la cerca o ha paura di vedere limitate le proprie azioni, ma chi ce l’ha questa storia, entro l’estate potrà davvero fare un grande passo in avanti. Il consiglio è di meditare, al limite, appunto, isolandosi per un po’.

Acquario, c’è una Luna dissonante e altri pianeti nervosetti. Nella migliore delle ipotesi, c’è un passo da fare e non si sa bene come muoversi. Più che le indecisioni dell’Acquario, che possono esistere, c’è un’indecisione del destino: tutte le persone che potrebbero portare delle notizie o delle riconferme, per ora tacciono oppure si sta ricostruendo attorno una rete di situazioni e relazioni che, non essendo definita, per ora non permette azioni dirette, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se quindi, in questo momento, c’è troppa agitazione nell’aria, si rischia di scaricarla in amore.

Pesci, è importante dare spazio alle situazioni belle. L’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che spesso le persone che ti intrigano di più sono oggetto di un desiderio sfuggente: se incontri una persona un po’ difficile da capire, misteriosa e psicologicamente insicura, te ne innamori anche per questo lato di “pronto soccorso” che hai nel tuo animo. Quando vedi una persona in difficoltà, tu corri e cerchi di sostenerla, ma ora avresti bisogno di un sostegno tu in prima persona. Questa situazione astrologica apre una fase nuova: sei pronto a innamorarti di nuovo, ma anche a far valere le tue esigenze, se è il caso di farlo.











