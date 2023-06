Oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 giugno 2023/ Vergine e Scorpione non devono polemizzare

Oggi Sole e Mercurio sono sempre in Gemelli, mentre la Luna è in Toro: solitamente, mentre gli altri pianeti forniscono il quadro generale, è quest’ultimo astro che determina l’andamento della giornata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Scopriamo quindi le tendenze per oggi, mercoledì 14 giugno, e le novità per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone recupera visibilità e forza, la Vergine non deve recriminare

Leone, una giornata particolare. Nessuno blocca la libera professione, anzi l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che torna visibilità e un certo potere. In questi giorni, inoltre, puoi avere molta più forza, per vari motivi. Tuttavia sappiamo che, in questo momento, ci sono anche delle piccole tensioni da superare. Venere nel segno permetterà di tornare al centro dell’attenzione di molte persone. Grandi decisioni in vista!

Vergine, ti senti un po’ più polemico. Forse bisogna evitare contrasti che portano fastidi: non metterti a recriminare tutto, se ci sono state delle scelte a tuo avviso sbagliate, in passato. Occasioni possono nascere nei nuovi rapporti, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia si consoli con l’amore, lo Scorpione ha mille pianeti ostili

Bilancia, una giornata non proprio ideale come gli inizi di questa settimana. È un momento in cui è possibile riconoscere quali sono i veri amici e quali gli avversari. C’è stato un cambiamento di rotta, negli ultimi tempi. L’amore, in questo momento è importante, perché puoi ricevere consensi e testimonianze d’affetto, secondo l‘Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, questo mercoledì parla di una certa confusione che è nell’aria, determinata da Venere, Marte e Giove in aspetto un po’ strano. Per tutti quelli che lavorano a giornata, ma anche per coloro che in coppia hanno delle divergenze, è meglio evitare trasgressioni e soprattutto non reagire in maniera troppo ostinata, altrimenti caleranno anche le risorse fisiche. Sarebbe opportuno staccare un po’ la spina e rimandare qualsiasi confronto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











