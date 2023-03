Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

È la “Festa del papà”! Auguri a tutti i papà dall’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per la giornata di oggi, domenica 19 marzo 2023, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele. I pianeti sono in fermento: scopriamoli in azione per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è un po’ reticente in amore, la Vergine ha comunque situazioni vincenti anche se chiude un rapporto

Leone, non è che questa sia una giornata che vada al massimo, ma non è colpa tua, dice l’Oroscopo di Paolo Fox! Con queste stelle, anche la nebbia più fitta può creare scompensi in amore. Una nebbia sentimentale che però si può diradare da domenica. Chi è solo non lo sarà a lungo, ma in questi giorni ha bisogno di conferme. Insomma, il Leone non si concede con facilità: ha ancora qualche dubbio che riguarda il lavoro.

"MI ARRESTANO MARTEDÌ"/ Trump, la Mani pulite Usa non si ferma con una nuova Capitol Hill

Vergine, le ultime settimane sono state importanti, puoi studiare strategie vincenti da mettere in campo da maggio e l’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che, da maggio, ci siano anche delle buone possibilità di consolidare un rapporto e magari di aprire una nuova parentesi. Non ci dimentichiamo che il segno della Vergine è molto caldo in amore, ma si esprime in maniera molto intima e di solito non va a sbandierare i propri sentimenti in giro. Anche se c’è stata di recente una situazione conflittuale, sei tu ad aver guidato una questione e quindi se dici stop a un sentimento, non stai male.

AUKUS vs CINA/ Accordo sui sottomarini, contrastare Pechino non è più un optional

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non sopporta le ingiustizie a suo danno, lo Scorpione vuole mettersi in gioco

Bilancia, è un momento particolare. Il lavoro, gli impegni e lo studio rappresentano un po’ la parte critica, ma l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che lo sarà ancora per qualche giorno. Non sobbarcarti di impegni eccessivi e se devi fare uno sfogo, fallo con tatto o meglio rimandarlo, perché poi lo sai che ti senti ingiustamente attaccato e ci sono state delle persone che anziché notare quello che hai fatto di positivo, da qualche tempo notano solo i momenti che non vanno bene o magari inventano anche i tuoi errori. Le ingiustizie ti fanno impazzire! Tu sei Bilancia e la Bilancia è anche il simbolo della legge, quindi chi ha anche delle dispute di carattere legale e personale, deve avere fiducia nel futuro, ma ora è un po’ sotto pressione.

STORIE DALL'UCRAINA/ Irina in Italia tra burocrazia sovietica, monolocali e "curnitt"

Scorpione, da ieri c’è un po’ di contrasto da affrontare oppure un po’ di solitudine che capita anche nelle coppie più affiatate. Trovare incredibili e insolite aperture professionali è possibile, ma bisogna fare una scelta entro maggio, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è un desiderio segreto che ancora non si è realizzato e potresti metterti in gioco proprio in queste ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA