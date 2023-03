Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

È la “Festa del papà”! Auguri a tutti i papà dall’Oroscopo di Paolo Fox, con le previsioni per la giornata di oggi, domenica 19 marzo 2023, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele. I pianeti sono in fermento: scopriamoli in azione per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è come un bimbo che impara ad andare in bicicletta, il Capricorno deve aspettarsi contrasti

Sagittario, queste sono delle giornate importanti, perché rivelano la tua voglia di sanare situazioni legate al passato. L’Oroscopo di Paolo Fox continua a pensare al bambino che va in bicicletta e a cui i genitori, a un certo punto, tolgono le rotelle di sostegno: il genitore in questo caso è il destino che ha tolto alcune situazioni di comodo o, semplicemente, impone un nuovo stile di vita. Bene ritrovare tranquillità.

Capricorno, valido cielo, abbiamo una bella Venere e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che i sentimenti ripartano, ma perché vede dei dubbi? Perché almeno fino al 23/24 di questo mese non c’è tanta chiarezza nei rapporti, forse vorresti stare accanto a qualcuno che è lontano e allora un po’ di tranquillità è necessaria. Queste stelle sono sempre utili per quanto riguarda la tua figura nell’ambiente professionale: inventiva e originalità devono sempre essere le armi da usare con le persone che contano, ma aspettati qualche colpo basso.

Oroscopo Paolo Fox: una Luna eccessiva per l’Acquario, i Pesci devono curare una persona vicina che ha bisogno

Acquario, oggi, con questa Luna eccentrica, stravagante e irruenta, non stai fermo e forse sei addirittura troppo stanco, perché hai dormito male oppure sei ipereccitato. Marte è in aspetto particolare e potrebbe spingere a pensare di vivere un legame nato quasi per caso, tuttavia non è il momento giusto per lasciare il certo per l’incerto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: Venere sta per iniziare un transito che rimette in discussione tante cose. Scegli persone che abbiano la tua stessa sensibilità e attenzione ai contrasti: a volte aiuti troppo gli altri e lasci da parte le tue esigenze.

Pesci, cambiamenti si riveleranno favorevoli. È possibile qualche indecisione di troppo, nelle incombenze che devi portare avanti. Un piccolo disturbo riguarda le coppie che stanno insieme da tempo, in cui uno dei due sta male e ha bisogno di aiuto. Comunque sta per arrivare un periodo importante, anche per chiudere ciò che non rende più. La tua forza è, ancora una volta, l’originalità, l’inventiva e la passione. Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox immagina che chi vuole vivere una nuova storia abbia già qualcosa di nuovo nella mente e anche nel cuore.











