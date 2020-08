Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 Agosto 2020/ Capricorno, Leone, Ariete chi al top?

Appuntamento imperdibile anche in questa domenica 2 agosto con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Per i segni di Fuoco si parte dal segno dell’Ariete: in questa giornata sembra finalmente possibile liberarsi dalle tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni a causa di alcune polemiche. I rapporti interpersonali sembrano creare qualche difficoltà, portando dubbi e conflitti anche in amore. Dall’autunno sarà possibile far ripartire alcuni progetti che ora sembrano essersi interrotti. Capitolo Leone: domenica ricca di agitazione a causa di alcuni imprevisti che potrebbero generare qualche tensione. Per evitare di lasciarsi sopraffare dalle preoccupazioni, molti potrebbero assumere un atteggiamento riflessivo utile a rimettere in discussione alcuni rapporti di lavoro. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: si può avvertire un forte desiderio di recupero che sembra abbracciare tanto la sfera sentimentale quanto quella lavorativa, dove a partire dall’autunno sarà possibile godere di ottimi risultati.

PREVISIONI OROSCOPO FOX: CHE GIORNATA SARÀ PER TORO, VERGINE, CAPRICORNO

Segni di Terra al centro delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Domenica 2 agosto che per il segno del Toro sarà caratterizzata da un po’ di tensione generale che potrebbe riflettersi sull’ambito lavorativo e sulle questioni familiari. Il transito di Mercurio segnala alcune difficoltà sul piano economico. Altro segno di Terra è la Vergine: Venere dissonante sembra indicare una situazione sentimentale e familiare particolare che potrebbe causare qualche incertezza. Entro Novembre sarà possibile definire meglio alcune questioni economiche e lavorative, riuscendo a definire maggiormente alcuni progetti. Attenzione ai rapporti con Pesci e Sagittario. Discorso simile per il Capricorno: giornate pensierose che potrebbero portare a riflettere su alcune relazioni. Gli ultimi mesi hanno permesso di dedicarsi soltanto ai progetti più importanti, limitando le distrazioni e introducendo alcuni cambiamenti importanti.



