Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ Cielo promettente per l’Ariete, orizzonti più ampi per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete progetti il futuro prossimo, il Toro vive una stagione conflittuale

Ariete, rispetto agli inizi di febbraio, questo è un cielo decisamente migliore. C’è ancora qualche apprensione per ciò che sarà da giugno in avanti. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di pensarci fin da adesso, per provare cose nuove. Probabilmente non è ancora definitivo un progetto (le stagioni calde saranno più favorevoli), ma i cambiamenti favorevoli sono alle porte e puoi avvertirlo anche tu. Anche Venere, il pianeta dell’amore, è con te!

Toro, marzo è un mese di conflitti, perché Giove nel segno ordina di fare cambiamenti radicali. Per un segno conservatore come il tuo, cambiare non è facile, perché se si trovano bene in una situazione non sono disposti a fare variazioni sul tema. Tuttavia il cielo parla proprio di questo. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva già previsto che la primavera sarebbe stata di grandi trasformazioni che, inevitabilmente, possono portare delle problematiche. L’astrologia serve per affrontarle diversamente e con coraggio. Prudenza doppia per coloro che hanno storie d’amore o lavorative in difficoltà.

Gemelli, Marte e Venere sono in una posizione tale per cui ti viene richiesto di far luce su relazioni in cui non c’è sufficiente chiarezza. Alcuni nativi del segno hanno anche vissuto problemi in famiglia, con qualcuno che potrebbe anche non essere stato bene oppure ci sono state contrapposizioni. Sono giorni utili a mettere tutto in ordine. Nelle relazioni importanti, non tirate troppo la corda, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, marzo è un mese che offre un cielo interessante: se nella tua attuale attività non c’è più nulla che ti soddisfa, comincia a cercare altrove. Spesso la fortuna per te arriva dall’esterno, ovvero altre città, altre persone, altre situazioni. Cerca solo di essere paziente in particolare con i segni della Bilancia e del Capricorno, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

