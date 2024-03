Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ Deadline a maggio per il Sagittario, Venere va verso i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario sviluppi progetti ora, il Capricorno si prenda una pausa

Sagittario, questo non è un momento in cui i cambiamenti possono dare subito risultati, ma tutto dovrà comunque essere ben studiato entro maggio, perché dopo avremo un Giove un po’ particolare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. In sostanza, tutto ciò che viene studiato in primavera è positivo e potrebbe poi essere attuato con successo in estate. Venere agevola i sentimenti: sono favorite sia le avventure sia i rapporti più seri, inclusi i matrimoni.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ La Bilancia abbandona la superficialità, Scorpione top in amore

Capricorno, è il momento di uno stop da vivere in solitudine. Non perché tu sia misantropo, ma perché se devi vagliare la validità di progetti, sevi agire così. La vita sentimentale recentemente è stata un po’ pesante, ma l’Oroscopo di Paolo Fox annuncia che dall’11 marzo, Venere inizierà un transito bello per il tuo segno. Chi tiene il piede in due scarpe dovrà decidersi! In ogni caso, in amore, i giochi li conduci tu.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ Cielo promettente per l'Ariete, orizzonti più ampi per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: amore e inventiva al top per l’Acquario, i Pesci possono credere nuovamente nell’amore

Acquario, fine settimana che fa recuperare sia l’amore sia la creatività. Sei il rivoluzionario dello zodiaco, ami innovare, odi il conformismo e spesso vai controcorrente, cosa che costa comunque parecchia fatica. Se hai una bella relazione, questa crescerà sempre di più, soprattutto dal mese di giugno in avanti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sei attratto dagli opposti, tuttavia se hai a che fare con persone troppo diverse dal tuo modo di essere, l’Oroscopo di Paolo Fox ti mette in guardia, perché potresti avere dei problemi. Chi esce da una separazione, ora potrà riavere fiducia nelle relazioni, soprattutto dall’11, quando Venere arriverà nel tuo spazio zodiacale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2024/ Sagittario e Pesci hanno tre mesi di tempo per chiudere accordi

© RIPRODUZIONE RISERVATA