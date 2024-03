Oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 marzo 2024/ La Bilancia abbandona la superficialità, Scorpione top in amore

Oroscopo Paolo Fox: un progetto si concretizzerà più in là per il Leone, la Vergine si scontra con chi ha “lasciato”

Leone, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che il tuo cielo sia contraddittorio. In amore, chi ha una bella relazione forse non riesca a viverla come vorrebbe, per troppo lavoro, stress o altri fattori che non dipendono dai sentimenti tout court. Mentre la situazione è un po’ spinosa per le relazioni, l’oroscopo di lavoro è molto positivo! Il tuo punto d’arrivo è il mese di giugno: avrai la conferma del tuo grande progetto e ora è il momento di trovare le modalità migliori per metterlo in pratica.

Vergine, Saturno in opposizione ha sollevato molta intolleranza da parte tua. Non è escluso che tu abbia delle persone contro, perché hai troncato alcune relazioni e c’è chi non è ovviamente rimasto contento della tua scelta. È una fase in cui il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di stare con poche persone, ma buone.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia vuole concretezza, lo Scorpione può avere una soddisfazione sui “nemici”

Bilancia, nel pomeriggio la Luna sarà a tuo favore. Per arrivare a dei buoni risultati ci vuole molta pazienza ed è possibile che le nuove sperimentazioni non decretino subito un successo. Anche coloro che hanno vissuto un po’ superficialmente i rapporti, lavorativi e non, adesso sentono il bisogno di avere a fianco persone più concrete. I nuovi progetti amorosi, anche dopo una separazione, ha un cielo terso! Ora non resterai più in silenzio, ma ti esporrai molto di più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, Mercurio e Luna sono in ottimo aspetto e puoi cogliere l’occasione per riprenderti una rivincita su chi ha cercato di causarti dei disagi. Potrebbero esserci sempre problematiche e dispute familiari per questioni economiche, con Giove sempre un po’ dispettoso, tuttavia da Giugno molte problematiche saranno risolte! È un momento di creatività per chi è libero professionista e vuole provare qualcosa di nuovo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











