Oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 giugno 2023/ Il Capricorno è sempre al top e l’Acquario è intrattabile

Venere e Marte in Leone continuano il loro influsso sui segni. Scopriamo con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 20 giugno 2023, come andrà questa giornata con la sua rubrica, tratta da Radio LatteMiele. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è pieno di energia, entusiasmo con belle novità per il Capricorno

Sagittario, bella questa carica di energia! L’Oroscopo di Paolo Fox spera che abbiate già un grande amore o che possiate trovarlo al più presto. Quando non si riesce a capire come gestire le proprie emozioni, ci si sente smarriti e questa è la condizione che può capitare a tutti quelli che sono attratti da più persone contemporaneamente. Una novità sarà la capacità di imparare ad ascoltare le proprie esigenze. Nel lavoro va meglio, anche se i progetti sono per l’autunno: l’estate porta consiglio. Forse fino ad oggi ci sono stati troppi ritardi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei il vincitore del periodo, però l’Oroscopo di Paolo Fox non può escludere che ogni tanto tu sia molto affaticato. La scorsa settimana hai dovuto rivedere tutti i tuoi programmi, perché qualcosa è saltato per un avvenimento o una situazione improvvisa. Per parlare di lavoro o rinnovare un accordo. Queste sono stelle interessanti e c’è entusiasmo in arrivo per nuovi progetti e incarichi. Un consiglio: dedica più tempo alla famiglia tra venerdì e domenica.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è molto nervoso, i Pesci dovranno sacrificarsi per vincere

Acquario, questi pianeti in opposizione portano una certa irruenza, così le persone che ti conoscono, ogni tanto, non sanno come prenderti, perché a volte sei dolce e disponibile e in altri momenti molto nervoso. Cosa c’è che non va, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Se è un sentimento a non essere ricambiato, attenzione perché le dispute possono durare a lungo. Le nuove conoscenze sono importanti, ma questa Venere dissonante porta momentanei dissensi e, nei rapporti in crisi, bisognerà fare una scelta.

Pesci, in questa giornata si inaugura una stagione importante e l’estate è alle porte. È importante programmare il futuro e Saturno nel segno porta una sorta di condizionamento, ovvero: per fare le cose che hai in mente dovrai sacrificarti. Qui ognuno farà il suo sacrificio: c’è chi dovrà trasferirsi, chi dovrà restare un po’ più lontano dalla famiglia e chi dovrà impegnarsi e rinunciare a qualcosa. Chi ha in ballo una questione legale, più che aprire contenziosi lunghi, dovrebbe trovare una mediazione e risolvere tutto con una stretta di mano, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse non sarà così facile, ma è meglio agire in questo modo. Rinnovo di accordi e revisione di contatti. Amori importanti possono nascere, anche se in questo momento, specialmente per i single, c’è una certa diffidenza da superare.

