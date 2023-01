Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

E siamo giunti alla fine della settimana, con questa domenica 22 gennaio 2023 che anche oggi non fa mancare l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tuttti i giorni su Radio LatteMiele. Cos’avranno da dire le stelle a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Guardando il cielo, sembrano molto favoriti: scopriamo quanto.

Oroscopo Paolo Fox: una domenica emozionante per il Sagittario, il Capricorno temporeggia

Sagittario, questa Luna in buon aspetto dice che le emozioni contano, che le relazioni sono importanti, che da febbraio, tra l’altro, sceglierai se continuare o no un progetto. Febbraio, soprattutto nei primi venti giorni del mese, sarà un mese, come dice spesso l’Oroscopo di Paolo Fox, di “dentro o fuori definitivo”. Emozioni in arrivo, per una domenica che può essere davvero importante, se vissuta in compagnia.

Capricorno, temporeggiare è utile e per te è addirittura indispensabile. Non faresti mai una cosa di corsa, soprattutto se riguarda un investimento o una situazione che conta nella tua vita: dovrà essere protetta. Dal 27 arriva Venere che ti vuole bene, dal 16 maggio ancora di più: ogni mese le stelle ti regalano “una rata” di sicurezza che tu dovrai sfruttare al meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox ti invita a non dimenticare che l’amore può tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Fox: trionfo di passione e amore per l’Acquario, i Pesci devono occuparsi di una persona cara

Acquario, tutti quelli che vogliono liberare il proprio cuore devono agire, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox. Chissà che un amore non sia nato, nelle ultime tre settimane, magari sul post di lavoro o con una conoscenza occasionale. A volte, l’Acquario si lascia andare anche a sensazioni part-time: questo è uno dei segni zodiacali che quando deve fare una scelta, come un matrimonio, ci pensa molto bene. Ancora Venere nel segno aiuta i rapporti sentimentali che sono molto importanti e questa domenica trova anche una Luna molto attiva. Insomma, passioni in corso e batticuore per qualcuno!

Pesci, il futuro è con te, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando Saturno sarà nel segno, sarai più responsabilizzato, le tue idee saranno più chiare e potrai anche dire come la pensi a una persona che magari, ultimamente, ti ha fatto del male. Le sensazioni che proverai nel tempo saranno di sicurezza e cerca di stare accanto a una persona di casa che ha bisogno di te. Programma qualcosa di importante per fine mese: in amore o sul lavoro, qualcosa di nuovo capiterà. Intanto, domenica, lunedì e martedì saranno giornate molto importanti e potrebbe già arrivare un primo accenno di novità.

