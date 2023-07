Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 luglio 2023/ L’Acquario deve sapere cosa vuole in amore, i Pesci sono pigri

Oroscopo Paolo Fox: amore top per il Sagittario, il Capricorno vorrebbe essere meno impegnato

Sagittario, chi ti ferma più con questo cielo? Soprattutto a livello di amicizia e amori. C’è una grande voglia di fare viaggi ed esplorare il mondo. Non tutti potranno permetterselo, naturalmente, ma l’importante è sentire dentro questa bella sensazione e questo benessere che porta lontano. I tradimenti non pagano, però il Sagittario, quando non si sente amato, tende a guardarsi attorno. Incontri molto fortunati e i legami che nascono in questo periodo hanno tutte le qualità che desideri o, quantomeno, ti fanno sognare e questo è già tanto, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, non sei certo sfavorito, se desideri fare progetti per il futuro e anzi, questo è un momento in cui l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di cavalcare l’onda. Qualche Capricorno dirà: “Sì d’accordo, è un anno importante, ma non vedo mai la luce: sembra quasi che io sia nato solo per lavorare”. In realtà, il Capricorno ha già impegni o passioni importanti già in giovane età e quindi questo è il segno del dovere, tanto che alcuni Capricorno, quando arrivano a cinquanta o sessant’anni, pensano quasi di non aver vissuto appieno la loro adolescenza, non perché ci siano stati necessariamente dei problemi, ma perché subito è arrivato un grande impegno e il Capricorno si occupa e preoccupa sempre anche per gli altri. È in corso una sorta di taglio con il passato, quel passato che ti ha ferito, ma le esperienze che hai maturato negli ultimi due anni saranno utilissime per riuscire a cavalcare l’onda adesso.

Acquario, il pianeta che governa questo segno è Urano che rappresenta le grandi follie e anche le situazioni improvvise. È il pianeta dell’esplosione: una carica grande e positiva è dentro di te, però sai che, da qualche tempo, sei diventato ancora più imprevedibile e quindi quello che ti andava bene ieri potrebbe non andare più bene oggi. Ai cuori solitari, l’Oroscopo di Paolo Fox chiede innanzitutto di interrogare loro stessi, ovvero capire che cosa si desidera, altrimenti questo periodo porta degli incontri che non sono eccezionali. Possiamo parlare di un cielo fertile per le buone idee nell’ambito del lavoro, ma anche qui alcune partenze slittano: a volte tu pensi di fare una cosa subito, poi viene posticipata e, al tempo stesso, c’è tanta confusione, dentro e fuori di te.

Pesci, la vera sfida del periodo è ritrovare una buona sicurezza dal punto di vista professionale. Chiaramente chi ha una libera professione potrà muoversi più liberamente rispetto a chi deve seguire le indicazioni di un capo, però che si cambi ruolo, azienda o idea, in questo momento tutto è positivo, favorevole e porta vantaggio! L’importante è ritrovare vigore, perché a volte la pigrizia si insidia nella tua vita e tendi a procrastinare troppo, dicendo “lo faccio domani”, ma domani è già qui, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Il qui e ora è il momento di impegnarsi per programmare un autunno importante e per chiarire, una volta per tutte, questioni che non vanno.











