Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 maggio 2023/ Ariete, Toro al top? Gemelli e Cancro..

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele, annuncia il cambio di Luna: il nostro satellite naturale passerà dal Cancro al Leone, per raggiungere Marte. Il segno di fuoco, a breve, ospiterà anche Venere. Di seguito le influenze degli astri su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha qualche tensione da risolvere, il Toro vorrebbe godersi un po’ la vita

Ariete, le stelle sono sempre dalla tua parte. Guardando il cielo di giugno, l’Oroscopo di Paolo Fox preannuncia che ci saranno giornate molto importanti. In questo momento però, ci sono delle tensioni da risolvere: forse un problema in casa o una piccola controversia. Per i nuovi amori, bene aspettare giugno, se c’è un problema di coppia sempre meglio attendere qualche settimana, prima di fare qualcosa di sbagliato e sollevare polveroni. Tornare in scena, anche se con un ruolo diverso non è impossibile, anzi è molto probabile. Amori ancora sottoposti all’egida di una Venere un po’ strana.

Toro, questa settimana è di riflessione: non è una “settimana no”, però sappiamo che, anche se c’è una condizione astrale di base buona, ci sono quelle giornate in cui ci si ripete “ma chi me l’ha fatto fare?”. Il Toro poi ha una sorta di ambivalenza e ambiguità interiore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: è vero che vuole misurarsi con il destino ed è ambizioso, ma poi c’è la parte Venere, quella più attenta al look e che vuole godere dei piaceri della vita, che ogni tanto si ribella. Se stai vivendo un’esistenza troppo piena di obblighi o hai fatto troppo per gli altri e poco per te stesso, ora senti che è arrivato il momento di prenderti un piccolo svago.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli han bisogno di chiarezza sul lavoro, il Cancro è più coraggioso

Gemelli, Saturno dissonante non crea blocchi sul lavoro, ma certamente porta la necessità di fare chiarezza. Anche se ti hanno proposto qualcosa, e poi però? Nero su bianco c’è qualcosa? L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che in questo momento il vero problema sia questo: in questo periodo bisognerà adattarsi a nuove esigenze di vita che comportano anche un mutamento delle proprie abitudini. Sentimenti in recupero già dal prossimo mese.

Cancro, si parte da situazioni difficili, lo abbiamo visto e forse l’hai provato, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la tensione degli ultimi tempi stia svanendo. Addirittura, persino chi ha un problema ora lo affronta con più coraggio, disinvoltura e un pizzico di fatalismo, che in fondo è anche utile. Se ci tieni ad un rapporto, evita dispute esagerate. Questa giornata aiuta a recuperare terreno.

