Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 maggio 2023/ Leone momento difficile, Vergine e Bilancia…

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele, annuncia il cambio di Luna: il nostro satellite naturale passerà dal Cancro al Leone, per raggiungere Marte. Il segno di fuoco, a breve, ospiterà anche Venere. Di seguito le influenze degli astri su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 maggio 2023/ Acquario, Sagittario che giornata sarà?

Oroscopo Paolo Fox: proprietà e denaro punti deboli del Leone, la Vergine ha Giove che tampona i danni di Saturno

Leone, è un momento particolare della tua vita, in cui probabilmente devi accettare, tuo malgrado, alcuni condizionamenti. L’Oroscopo di Paolo Fox pensa anche alle persone che hanno potere, che possono muoversi liberamente e hanno un grande incarico: evidentemente attorno ci sono tipi che non collaborano del tutto. Proteggi le proprietà, l’unico lato un po’ debole del periodo, e anche il denaro: in questo momento ci sono anche spese in più impreviste. Molta la voglia d’amare e torna anche la voglia di passione, di sensualità, già dal prossimo mese.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 maggio 2023/ Ariete, Toro al top? Gemelli e Cancro..

Vergine, fare chiarezza in alcuni rapporti è necessario. Giove in ottimo aspetto cerca di limitare i danni di un Saturno che ogni tanto apre varchi di grande incertezza. Tu sei una persona molto razionale e quando hai un problema, ti siedi a tavolino e cerchi di capire come fare a superarlo. Resta qualche incertezza nel recupero di alcuni contratti, per il futuro di alcuni accordi, perché sai che dovrai fare delle scelte e probabilmente non sarà facile mettere tutti d’accordo. Amore sempre molto intrigante, per chi lo cerca: i nativi del segno a volte sono un po’ restii a concedersi, soprattutto quando non hanno certezze, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 23 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno...

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve pensare alla competizione ma alla crescita, lo Scorpione stia attento a firmare contratti

Bilancia, recupero lento e graduale. Ognuno ha il suo cielo personale e quindi dovrà fare i conti con alcune variabili: l’età, le esperienze pregresse e così via. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che il cielo sarà molto bello per l’amore da giugno, mentre per il lavoro lo è già adesso: sarà più favorito chi ha un’attività creativa, senza pensare alla competizione e a misurarsi con gli altri. Cerca la crescita in questo periodo, anche sulla base di occasioni che ora potrebbero arrivare, visto che Giove non è più contro. Una mediazione in amore sarà necessaria almeno fino al 6 di giugno: magari alcune coppie non hanno proprio discusso, però ne hanno passate di tutti i colori e adesso devono riprendersi. Non sarebbe male organizzare un viaggio, qualcosa di piacevole e risvegliare l’istinto!

Scorpione, è un periodo in cui bisogna accettare anche piccole situazioni che non ti piacciono. Chi sta iniziando un nuovo progetto e ha un grande incarico sente la grande responsabilità e il peso di questa situazione. Grandi stelle per chi decide di fare una scelta di lavoro che all’inizio potrebbe anche essere portatrice di dubbi, ma che nel tempo invece rallegrerà, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Un po’ sottotono invece l’aspetto economico: chi deve sottoscrivere un contratto, dovrà assicurarsi che la persona che fa la proposta sia solvibile e che non ci siano problemi dopo. Attenzione quindi a tutte le clausole, prima di firmare qualunque cosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA