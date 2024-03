Oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 marzo 2024/ Decisioni per la Vergine, amicizie speciali per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone va verso il successo, la Vergine ha una settimana cruciale

Leone, è una giornata per recuperare e alcune questioni familiari dovrebbero essere risolte. Indipendentemente dal tema natale di ognuno, molti Leone hanno dovuto affrontare problematiche di questo tipo. Da giugno in poi ci saranno sfide che sarai in grado di vincere, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Luna attiva. Non è escluso che in questa settimana tu possa chiudere positivamente a una situazione. Sei indeciso su alcune proposte che sono sul tavolo e non sai bene se proseguire con un progetto. I nativi del segno che avevano deciso di delegare qualcosa si sono forse accorti di non aver fatto la scelta giusta, perché forse le persone a cui ti sei affidato non erano così affidabili. Lavoro e denaro sono in cima ai tuoi pensieri in questo momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è in lotta, lo Scorpione ha un cielo speciale per l’amore

Bilancia, tutte le problematiche vissute di recente possono servire a farti valere. I primi di aprile serviranno a revisionare questioni lavorative o personali: i primi dieci giorni riporteranno forse quella tensione vissuta a febbraio. Quando i pianeti sono un po’ agitati, abbiamo la forza per affrontare situazioni negative per lasciar spazio a cose nuove, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, belle le amicizie di questo periodo perché possono diventare qualcosa di più. Lo Scorpione non deve perdersi questa Venere positiva che porta delle conferme o delle avventure intriganti, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

