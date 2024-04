Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024/ Toro, Vergine, Capricorno, Cancro, Scorpione e Pesci

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2024 questo cielo è da sfruttare per alcuni segni, perché da giugno in poi ci saranno meno occasioni. Vale soprattutto per i Pesci, mentre altri, come il Capricorno, faranno più fatica in questi primi 15 giorni di aprile e poi le cose andranno più lisce. In generale i segni di terra e acqua sono i meno forti in questo momento, superati da quelli di fuoco che sono al top.

Oroscopo Paolo Fox: i sentimenti rinfrancano il Toro, la Vergine è sotto stress

Toro, le difficoltà degli ultimi tempi non sono piombate dal cielo, ma erano tutto sommato prevedibili, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: tutto ciò che non è stato risolto negli ultimi due anni è esploso prepotentemente. C’è anche chi deve chiudere controversie nate da tempo. Dal punto di vista sentimentale invece ci saranno dei riavvicinamenti per chi si ama e maggio sarà un mese cruciale: chi invece ha sofferto per amore, dovrà prendere le distanze da una relazione “tossica”, senza temere il cambiamento.

Vergine, attenzione al tuo benessere, perché c’è chi non è stato molto bene e chi invece è semplicemente stressato. Da questo venerdì, non ci sarà più Venere in opposizione e anche se questo pianeta, di solito, parla d’amore, in realtà avrai anche le idee più chiare dal punto di vista professionale: l’Oroscopo di Paolo Fox aveva parlato di una situazione di incertezza che adesso sarà chiarita. Non lasciare la strada vecchia per una nuova, se questa è incerta.

Questa parte del mese è di attesa per il Capricorno, il Cancro ha un Mercurio dispettoso

Capricorno, queste prime due settimane del nuovo mese sono un po’ difficili, più altro rallentate. C’è chi ha aperto una controversia burocratica o chi ha in ballo un accordo: non sarà molto semplice chiudere la partita. Ci sono anche delle preoccupazioni per qualcuno che non sta molto bene, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, con Mercurio opposto, qualche fraintendimento e qualche bolletta in sospeso sono possibili. Cerca di non pensare troppo al passato, ma proiettati verso il futuro. In amore, forse hai a che fare con qualcuno che non ti dà molte certezze, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: lo Scorpione ha occasioni d’amore in arrivo, i Pesci che hanno accelerato i tempi sono saggi

Scorpione, Marte è tuo favore e il weekend promette delle conoscenze speciali. L’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea come tu sia sempre ipercritico con te stesso, ma evita di darti addosso. Se stai pensando di riconciliarti con qualcuno, da sabato avrai più chance!

Pesci, entro maggio chi chiuderà un contratto farà la cosa giusta! Nel weekend avrai la Luna nel segno: prepara qualcosa di bello, anche un incontro intrigante, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non avrai molta pazienza con vergine e Gemelli, due segni con cui hai sempre qualche problema. In questi giorni, invece, Ariete e Leone potrebbero essere segni stimolanti per farti vivere l’amore in modo intenso, anche se molto diversi da te.











