Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 novembre 2023/ Cancro e Gemelli single si diano da fare!

Oroscopo Paolo Fox: grandi lotte per l’Ariete, il Toro ha intrusi mal sopportati

Ariete, condizione particolare per quanto riguarda quest’oroscopo che ti trova veramente di fronte a grandi imprese da completare. Tutto sommato, hai buone possibilità di vittoria o quantomeno di attirare l’attenzione su di te. Quando una cosa non ti sta bene, la dici, ma il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di avere un po’ di moderazione in amore.

Toro, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva parlato di un periodo un po’ vacillante e strano, almeno fino a metà novembre. Di fatto ci ritroviamo in una condizione molto particolare, perché nelle relazioni di lavoro e in amore sembra che tu sia circondato da persone che non ti aiutano, anzi: l’intromissione di una persona che non è stata proprio positiva nella tua vita può aver creato problemi. Tu sei pronto a dare una mano agli altri, ma attenzione che il tuo ruolo non sia sottovalutato.

Gemelli, l’amore è il tema dominante e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che novembre troverà una svolta, dal giorno 8, perché Venere tornerà attiva. I pianeti non fanno magie: chi è in crisi non riabbraccerà il partner improvvisamente, ma è probabile che ci sia una diversa considerazione dei sentimenti e che ci sia anche la voglia di ritrovarsi e di stare insieme. Inviti da accettare per i cuori solitari.

Cancro, ci sono dei problemi nei rapporti familiari: tra genitori e figli oppure per questioni che riguardano proprietà e imprese. Gli incontri sono favoriti e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che i cuori solitari ritrovino un po’ di tranquillità: quando abbiamo un buon oroscopo si può fare una scelta importante. C’è qualche dubbio in amore? Affrontiamolo subito! Non nella seconda parte di novembre.

