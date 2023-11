Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 novembre 2023/ Il Capricorno risolve problemi, i Pesci vivono un momento top

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio sprona il Sagittario alla sfida, il Capricorno è protetto anche se sbaglia

Sagittario, presto Mercurio sarà nel tuo segno: dispute nel lavoro, perché tu hai tuoi meriti e forse non è facile condividerli con qualcuno. C’è una persona che sgomita e vuole fare a tutti i costi quello che stai facendo tu? L’Oroscopo di Paolo Fox ci tiene a dire che il Sagittario ha una capacità eccezionale di mettersi in gioco: in questa società in cui predomina il “copia e incolla”, essere originali e artefici del proprio destino è un’unicità e il Sagittario rispecchia pienamente questo desiderio di azione e indipendenza, da cui non bisogna allontanarsi. La serenità si ottiene proprio grazie alle qualità innate: saranno ancora più visibili, quando Mercurio entrerà nel segno fra qualche giorno.

Capricorno, se anche qualcosa non è andata per il verso giusto, non devi fartene una colpa, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte detto, negli ultimi mesi, per riparare danni che altri hanno fatto. Saturno è amorevole e Giove è favorevole: se cercano di attaccarti, non riusciranno a fare molto. Certo, tu vorresti vivere una vita più tranquilla, però bisogna capire anche il ruolo che hai. Solitamente il Capricorno è uno che le responsabilità se le carica tutte sulle spalle ed è normale sentirsi stanchi.

Acquario, questo momento è di tensione, forse perché c’è la paura che un progetto non vada a buon fine. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, pure se in questo periodo qualcosa non va per il verso giusto, gli ultimi giorni di novembre saranno molto importanti. Una certa attenzione andrà rivolta al settore economico e bisogna essere un po’ più cauti, nel rapporto con gli altri: una certa tensione nervosa va tenuta sotto controllo, anche in amore. Per i sentimenti, recupero dalla prossima settimana.

Pesci, ecco giorni che rivelano grandi potenzialità! Chi lavora in proprio e ha la possibilità di misurare giornalmente i propri risultati avrà qualcosa di più. Si risvegliano i sentimenti e l’eros! Questo è un momento che può portare davvero soddisfazioni: saranno migliori i risultati rispetto al mese scorso e la prima parte di novembre porta davvero delle buone intuizioni. Ciò che l’Oroscopo di Paolo Fox chiede un po’ a tutti è di fare delle scelte importanti. Bello il cielo, dal 7 in poi, perché Venere non sarà più opposta: anche i sentimenti saranno più trasparenti. Una luce darà spazio anche a grandi chiarimenti, nel caso ci siano stati dei problemi di coppia da lungo tempo.











