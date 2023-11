Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 novembre 2023/ Leone alla riscossa e Bilancia in grande ripresa

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha bisogno di consensi, la Vergine non riesce a delegare

Leone, c’è voglia di riscatto: perché hai lasciato un certo ruolo, quindi vuoi far vedere a chi ha rinunciato a te quanto sei importante, oppure semplicemente perché hai in corso una sfida e vuoi essere tra i primi. Puoi fare a meno degli altri? Tu pensi di sì ed è vero che sei una persona piuttosto autonoma però, proprio perché ti piace piacere, inevitabilmente, in questi giorni, hai bisogno di un certo pubblico e di ritrovare la tua tranquillità. Cercare consensi è indispensabile, anche in amore.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 novembre 2023/ Cancro e Gemelli single si diano da fare!

Vergine, ci sono delle dispute, soprattutto se, in questo periodo vuoi allontanarti da certe responsabilità e da certi pesi e non riesci a farlo. A volte, ti viene voglia di buttare tutto all’aria, ma poi, nei fatti, non ci riesci e non solo perché ci tieni a quello che hai costruito, ma anche perché sei una persona molto solida e non ti piace perdere tempo e soldi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Una speciale attenzione è richiesta nelle questioni d’amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 novembre 2023/ Nuove possibilità per i Gemelli, il Cancro è molto forte

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve ritrovare equilibrio, lo Scorpione si dia da fare in amore

Bilancia, finalmente è lontano, lontanissimo quel transito di Marte che agli inizi di ottobre ti ha dato problemi, anche fisici. Inoltre l’Oroscopo di Paolo Fox è positivo, guardando queste stelle, anche per chi ha avuto problemi prima di ottobre. C’è un ritorno in scena! Uno dei problemi della Bilancia è trovare una certa stabilità che può essere interiore ed emotiva: con Venere nel segno, a novembre, maggiore visibilità!

Scorpione, dal momento che sarai molto esigente, attenzione a non “pressare” il partner con richieste impossibili. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia, a tutti quelli che sono soli, di mettersi in gioco, anche perché avremo molto presto una Venere caldissima! Scalderà un dicembre che sarà un po’ freddino, a livello di temperature esterne, e quindi quale migliore occasione di abbracciare chi può ridare forza al tuo cuore. Potresti esagerare in qualche provocazione: attenzione alle parole.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 novembre 2023/ Pianeti a favore per la Vergine, lo Scorpione è un po' monello

© RIPRODUZIONE RISERVATA