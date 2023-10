Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023/ Il Leone fa tabula rasa in amore e la Bilancia oggi fatica

Oroscopo Paolo Fox: il Leone abbandona chi non lo merita, la Vergine si prepari a ottime news

Leone, molte le sfide che tu stesso hai accettato. Il Leone si mette spesso in discussione: vuole superare un ostacolo, superare l’asticella e andare oltre, in sfida con se stesso. Adesso stai cercando di andare oltre alcune questioni di carattere emotivo o amoroso che sono state fonte di grande disagio. Comunque in amore comandi tu, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox: è probabile che tu abbia acceso la miccia della tensione, perché è tempo di allontanare dalla tua vita persone che non tu meritano.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 ottobre 2023/ Ci vuole un fisico bestiale per l'Ariete, Toro sotto stress

Vergine, avremo un momento di forza a metà mese, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se devi parlare con persone che contano o portare avanti un progetto, sappi che tra dieci giorni le novità non mancheranno. Hai bisogno di ritrovare energia e forza ed è molto importante circondarti di persone ottimiste. Qualcosa di buono, entro la prossima settimana, capiterà a tutti quelli che hanno un’attività in proprio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ L'Acquario migliora in amore, mattinata di stress per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: recupero in vista per la Bilancia, weekend con sorpresa per lo Scorpione

Bilancia, da circa tre mesi la tua vita è una lotta incessante e probabilmente hai dovuto affrontare qualche problema in più. Marte è nel segno e rappresenta la fatica, il nervosismo e la grande instabilità che può riguardare anche l’organismo: ecco perché ultimamente ti sei dovuto prendere un po’ più cura di te. In questa giornata c’è fatica, ma dal 12 ci sarà un recupero psicofisico notrevole, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, c’è stato un lungo transito di Venere contraria per troppo tempo e adesso bisogna dimenticare quel momento no. L’Oroscopo di Paolo Fox infatti annuncia che la fine di ottobre porterà risultati certi. Visto che ci avviciniamo a un periodo migliore, sarebbe inutile rivangare il passato. Il fine settimana riavvicina un amore perduto! Quelli che hanno atteso una risposta per molto tempo, adesso potranno parlare. Sentimenti allo sbando? Non più! Cerca novità, se il cuore è solo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ Amore top per la Vergine, giornata storta per lo Scorpione

© RIPRODUZIONE RISERVATA