Oroscopo di Paolo Fox, oggi 1 giugno 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top, seguendo quanto raccontato a LatteMiele per oggi 1 giugno 2020. Sicuramente è un momento intrigante per quanto riguarda il segno del Toro che ha in aspetto favorevole Giove, Marte, Mercurio e Urano. Questo permetterà di riuscire a raggiungere dei compromessi anche di fronte ai ritardi indicati da un Saturno particolare. I Gemelli sono pronti a vivere una giornata positiva per i contatti anche perché il Sole e Venere regalano delle emozioni non di poco conto. Buon momento anche per la Bilancia che ha nel segno Luna, Sole e Venere pronti a regalare delle emozioni non di poco conto. Si riuscirà presto a risollevare il morale degli altri dalle difficoltà di tutti i giorni, in questo senso si è davvero molto generosi e altruisti. Lo Scorpione ha nel segno un trigono tra Marte e Mercurio che potrebbe permettere entro metà giugno di chiudere una situazione davvero molto interessante.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco le spiegazioni nell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vive delle buone opportunità, ma forse è meglio che in questo momento si concentri su quanto riguarda gli aspetti economici. I Gemelli devono stare attenti ai rapporti con Leone, Scorpione e Toro che potrebbero anche portare a delle variazioni di non facilissima lettura. Venere permette al Leone invece di vivere un successo nei rapporti interpersonali. La Bilancia ha buone possibilità per quelle che potrebbero essere nuove relazioni. C’è una Venere interessante che permette di vivere delle emozioni. Il Sagittario deve fare molta attenzione nei rapporti con Vergine e Pesci che possono essere molto movimentati. Se si ha dunque un/a compagno/a di uno di quei due segni si dovrà alzare l’asticella dell’attenzione per evitare problemi poi difficili da gestire. I Pesci vivono alcune preoccupazioni da non sottovalutare. Si deve prestare attenzione soprattutto al rapporto con gli altri.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, CANCRO, PESCI, SCORPIONE

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. L’Ariete deve fare attenzione agli aspetti economici, con l’insorgere di una Luna opposta che potrebbe costringere a vivere tutto con maggiori preoccupazioni. Il Cancro è sottotono, sta cercando di trovare un po’ di equilibrio ma anche dal punto di vista professionale non sembra essere uno dei momenti migliori. I Pesci si trovano ancora bloccati dal punto di vista pratico, ma nonostante questo c’è la forza e la possibilità di reagire per ritrovare la possibilità di superare il blocco in questione. Lo Scorpione alla fine del mese si troverà a vivere delle soddisfazioni importanti, ma proprio per questo bisogna stare attenti perché il rischio è quello di vivere ancora delle settimane di pesantezza e confusione. Marte e Giove permetteranno di risolvere alcune questioni e di godersi un periodo di crescita molto importante. Il Sagittario in questo momento deve tenere sotto controllo le sue tensioni.



