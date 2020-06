Oroscopo di Paolo Fox, oggi 10 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista sulle frequenze di LatteMiele, soffermiamoci sui segni al top. L’Ariete sta vivendo un piccolo miglioramento, con la possibilità di risolvere alcuni problemi. Alcuni sono sotto pressione. Il Cancro è carico di forze, anche se l’umore è altalenante e questo può costringere a non chiudere tutto. Venere è intrigante per quanto riguarda l’amore dei Gemelli. Se non c’è curiosità allora vuol dire che non interessa più nulla. La Vergine vive un momento di grande forza in cui deve capire di proteggere l’amore. In un momento si è spossati e si sta vivendo un periodo molto complicato solo per i weekend anche se c’è da dire che durante la settimana si ritrova la forza. Per il Sagittario c’è una Luna interessante che permette di ritrovare forza e ottimista. Si è decisamente forti e con la grande voglia di reagire cercando di raggiungere quello che ci si era prefissati da molto tempo.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO

LAVORO – Il lavoro rimane un punto fermo legato all’oroscopo di Paolo Fox. Si vive un momento di lento recupero per il segno dell’Ariete che però per risalire di tutto la china dovrà aspettare la fine dell’anno. Saturno opposto al Toro porta a parlare di un cambiamento in grado di regalare nuove speranze. Ci sarà la possibilità di reinventarsi professionalmente con qualcuno che capirà che alcuni lavori non saranno più da seguire per prendere delle strade più proficue e interessanti. Alcuni tra i Gemelli cercano di evadere andando via e iniziando una nuova situazione verso il futuro. Attenzione però a chi obbliga a una chiusura verso il futuro, sarebbe meglio trovarsi di fronte a chi invece aiuta aprendo delle strade ma non è sempre facile. Il Cancro non deve portare avanti tanti progetti, ma si deve concentrare a poco a poco su quello che fa per riuscire a rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Pubblicità

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? L’Ariete non deve perdere di vista i propri riferimenti sentimentali, sarebbe un errore davvero difficile da gestire. Il Toro deve avere pazienza sia in amore che proprio in famiglia. Nonostante alcuni problemi fisici presto ci potrebbe essere un bel riscontro. Venere aiuta i Gemelli alla ricerca di nuovi amori che possono stimolare e regalare delle ottime risposte sotto diversi punti di vista. I Pesci si avvicinano a un fine settimana che può regalare delle ottime risposte. Attenzione però perché c’è chi tiene in piedi più storie e pensa di appagarsi, andando a compensare una difficoltà emotiva. Di certo non è la scelta giusta. Chi vuole ufficializzare una storia d’amore invece deve rimanere tranquillo, consapevole del fatto che ad agosto si faranno delle scelte importanti dal punto di vista sentimentale. Il Capricorno deve cercare di stare attento, evitando di ritrovarsi in situazioni spinose e difficili da gestire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA