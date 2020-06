Oroscopo di Paolo Fox, oggi 11 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista ai microfoni di LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni al top. L’Ariete vive una giornata interessante con delle emozioni più che positive. C’è bisogno di sensazioni da considerare speciali e una Venere positive può regalarle anche dal punto di vista dell’amore. la Luna in buon aspetto regala ai Gemelli una giornata in cui si possono portare a termine delle questioni pratiche. Entro luglio il segno sembra pronto a fare una scelta davvero importante. Servirà grande dinamismo e forza per raggiungere i risultati che si aspettano da tempo. Il Cancro si trova in un momento importante grazie a Mercurio che regala delle possibilità per quanto riguarda soprattutto il lavoro. Si stanno facendo delle cose davvero molto interessanti.

OROSCOPO: AMORE – E l’amore? Ecco cosa racconta l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 11 giugno 2020. Venere è decisamente favorevole per l’Ariete che in questo momento potrà mettere a posto diverse cose importanti e da tempo dimenticate. Il Cancro deve capire che un Giove opposto potrebbe farlo ritrovare ad aspettare dei tempi eccessivamente lunghi per quanto riguarda una risposta che si aspetta. L’amore funziona per il Leone e se si perde la testa per qualcuno ci si propone ma non si finisce in ginocchio in attesa di una risposta positiva o meno. La Bilancia è pronta a vivere dei sentimenti veri anche perché ci sono Saturno e Venere decisamente positivi e in aspetto importante. In questo momento interessa fare delle cose insieme al partner che possono essere da slancio per ottenere qualcosa di importante.

OROSCOPO: LAVORO – Diamo uno sguardo invece al settore del lavoro. L’Ariete deve stare attento perché in questo periodo c’è un po’ troppa adrenalina, scatenata da alcune situazioni esterne che si volevano evitare a tutti i costi. Anche i più svampiti tra i Gemelli vogliono andare a mettere tutto nero su bianco per riuscire a costruire qualcosa di buono. Dopo un periodo però difficile come questo, dove molti sono rimasti fermi, si è alla ricerca di sicurezze cosa che però non è assolutamente facile da mettere in piedi. Tra venerdì e sabato i Pesci si troveranno pronto a inserirsi nell’orbita una Luna straordinaria. Questa può portare a delle intuizioni molto interessanti e che regalino la possibilità di dare una svolta per raggiungere obiettivi considerati prima difficili anche solo da pensare. Gli Acquario dovrebbero essere in grado di non pensare alle proprie difficoltà, voltare pagina e andare avanti verso il raggiungimento di un risultato che può diventare presto incoraggiante.



