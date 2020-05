Oroscopo di Paolo Fox, oggi 11 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

TORO, GEMELLI, VERGINE, CAPRICORNO: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top di oggi, 11 maggio, ascoltando quanto detto a LatteMiele. Il Toro è tra i segni più forti della giornata anche perché si libera finalmente di un Saturno dissonante che ha creato non pochi problemi. Giove è buono e può dare una mano a recuperare terreno. Luna e Venere favorevoli dicono ai Gemelli di pensare all’amore in questo momento, cercando di raggiungere quelli che sono i desideri ormai da diverso tempo. L’obiettivo è vivere tranquilli e finalmente con una persona importante al fianco. Da due mesi senza sosta i Vergine riflettono e riescono a progettare per il futuro. In questo momento siamo tutti bloccati in casa, anche se la fase 2 sta dando i suoi primi risultati, però si può lavorare sul domani cercando di programmarlo nella maniera più precisa possibile. Il Capricorno è pronto a vivere delle situazioni molto interessanti, le stelle dicono che presto arriveranno dei risultati importanti.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, BILANCIA E SCORPIONE

LAVORO – E il lavoro? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox, presente come sempre con la rubrica Latte e Stelle. L’Ariete vive un periodo di agitazione e nervosismo che può riversare sul campo professionale. La colpa è di una Luna dissonante che regala preoccupazione e difficoltà nella gestione delle emozioni. Finalmente il Toro si libera di Saturno, molto fastidioso negli ultimi giorni. Ora ci si può concentrare finalmente sul futuro per raggiungere obiettivi che sono stati messi nel mirino da tempo. Saturno nel segno dell’Acquario è come sempre il grande revisore, in questo periodo obbliga a studiare i conti e cercare di fare un bilancio per ripartire dopo questo periodo molto complicato. Il Capricorno è spinto da un cielo molto interessante che regala la possibilità di dare una svolta verso il futuro. Questo perché le stelle parlano di grandissimi risultati verso il futuro, ma ci deve essere costanza. Lo Scorpione è teso, potrebbe aver vissuto un momento non facilissimo nel confronto con una persona che magari fa lo stesso lavoro. Staremo a vedere cosa accadrà.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Capitolo amore, ecco cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele. L’Ariete vive un momento decisamente no, con una dissonante che crea nervosismo e grande agitazione. C’è però un aspetto positivo, cioè Venere che dice che la consolazione può arrivare proprio dal campo dei sentimenti. I Gemelli negli ultimi tempi hanno capito che l’amore viene prima del resto. I sentimenti contano molto di più del lavoro e bisogna dare il peso giusto alle cose. Il Toro ha capito che diverse situazioni non sono gestibili, se si voleva un matrimonio o un figlio si dovrà dunque aspettare un po’. I Pesci vivono un momento di indecisione dal punto di vista dell’amore. In molti hanno capito proprio in questo periodo di aver scelto la persona sbagliata per il futuro. Attenzione però perché l’amore più volte ha fatto capire che si è sempre in tempo. L’Acquario pare possa avere delle sorprese a breve. Di certo avere una persona interessante al fianco può aiutare a fare un salto di qualità verso il futuro.



