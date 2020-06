Oroscopo di Paolo Fox, oggi 12 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale su LatteMiele e noi torniamo puntuali con l’analisi partendo dai segni top. Per l’Ariete questa sarà una giornata ricca di cose interessanti. Continuano ad esserci dei problemi da fronteggiare, ma va specificato che alcune situazioni potrebbero portare in fallo. Il Toro recupera, dopo una partenza di settimana molto complicata, e ora si guadagna una buona ventata di ottimismo soprattutto in amore. Il Cancro si trova di fronte a una giornata utile per amare il prossimo e il proprio partner. Le storie d’amore che nascono in questo preciso periodo possono avere un futuro davvero interessante. I Pesci si trovano di fronte a un periodo che favorisce delle situazioni di rivalsa, si possono guadagnare ottime intuizioni, ma bisogna mantenersi calmi e dare un senso alle cose che si fanno giorno dopo giorno.

OROSCOPO: AMORE – E ora l’amore, ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. Il Toro si trova di fronte a una piccola crescita con delle ottime possibilità dal punto di vista dei sentimenti. Vanno coltivate però le cose in maniera tranquilla e cercando di raggiungere i risultati che ci si è prefissati. I Gemelli vivono un momento di agitazione, questo però non deve portare a dei litigi con il proprio partner anche perché il cielo potrebbe favorire i rapporti. Il Cancro vive una giornata decisamente utile per innamorarsi, nonostante ci sia un po’ di senso di inibizione. Le storie che nascono in questo preciso periodo possono avere un futuro davvero molto intrigante. Il Leone vive un momento in cui si rende necessario staccarsi dal lavoro per cercare di migliorare dal punto di vista sentimentale. Alcuni cambiamenti possono portare a vivere tutto con maggiore forza e determinazione verso il futuro.

OROSCOPO: LAVORO – Concludiamo con il lavoro lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete vive una giornata in cui può trovare delle risorse interessanti. Attenzione però perché alcuni saranno ancora costretti a vedersela con delle incertezze dal punto di vista professionale. I Gemelli devono evitare discussioni, soprattutto se sul posto di lavoro si trovano a confrontarsi con persone che hanno idee molto diverse. Il rischio per il Cancro in questo periodo è di sentirsi inibito e dunque di non riuscire a trovare il bandolo della matassa. Il Leone deve trovare la forza di staccare la spina, soprattutto se coinvolto in alcune problematiche. A questo punto sembra diventare prioritaria la voglia di coronare un sogno d’amore, ma questo richiede del tempo che va inevitabilmente sottratto al campo professionale. Queste giornate sono molto interessanti per i Pesci che potrebbero presto trovarsi di fronte a una svolta magari con l’arrivo di una proposta interessante.



