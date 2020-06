Oroscopo di Paolo Fox, oggi 13 giugno 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni al top seguendo quanto raccontato a LatteMiele per oggi 13 giugno 2020. Grazie a una Luna interessante il segno dell‘Ariete è pronto a prendersi una bella rivincita anche in merito a quanto potrà accadere nel futuro. Il Toro riprende quota, pronto a realizzare diversi dei sogni che ha cullato a lungo. Questo è un momento in cui si riesce a superare i fastidi accusati nell’ultimo periodo. La Luna è decisamente favorevole per i nati sotto il segno del Cancro, questo potrebbe creare una crescita non di poco conto. Ci potrebbero essere emozioni nei rapporti con Pesci, Scorpione, Toro e Vergine. Per il Leone questo è un periodo decisamente favorevole soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sembra essere necessario fare attenzione a diverse delle questioni legate alla giornata di oggi.

OROSCOPO: LAVORO – Capitolo lavoro, ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. Tra giugno e luglio l’Ariete potrebbe capire che è necessario mettere in chiaro alcuni accordi. Sembra dunque necessario capire che non si va da nessuna parte senza essere limpidi. Il Leone si trova a vivere alcune situazioni molto complicate nel campo professionale, risulta dunque importante cercare di essere un minimo equilibrati evitando di farsi prendere dalla smania di arrivare. I Pesci si potrebbero trovare in questo momento costretti a un distacco per ottenere qualcosa di più. Non è stato questo un momento molto facile per gestire le proprie potenzialità. Presto potrebbero arrivare delle risposte, ma si deve cercare di capire come muoversi in un ambiente che ultimamente non ha regalato tantissime soddisfazioni. Presto potrebbero arrivare delle risposte.

OROSCOPO: AMORE – L’amore? Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox. La Luna permette all’Ariete di prendersi qualche rivincita, saranno decisamente interessanti le possibilità nel campo sentimentale. Il Toro potrebbe presto trovarsi a esaudire il desiderio di cambiare vita il prima possibile. Potrebbero esserci delle soluzioni inaspettate. I Gemelli si trovano a vivere un momento in cui nascono molte coppie, queste richiedono attenzione. Rimane una giornata dove è facile cadere in qualche tensione, sarebbe meglio però che queste non vadano a ricadere nel campo dell’amore. Il Leone vive un momento decisamente favorevole per quanto riguarda i sentimenti. Il Cancro invece potrebbe avere delle risposte nei rapporti che si vivono in questo momento con Pesci, Scorpione, Toro e Vergine. Il Capricorno non deve assolutamente perdersi d’animo, questo perché anche se finirà una storia non sarà di certo da rimpiangere un domani.



