Oroscopo di Paolo Fox, oggi 13 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

ARIETE, GEMELLI, CANCRO E PESCI: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quali sono i segni al top per a giornata di oggi mercoledì 13 maggio 2020. La giornata è molto interessante per l’Ariete che ha Luna e Venere molto attraenti. In amore va alla grande e si medita di recuperare anche negli altri campi. I Gemelli vivono un momento importante soprattutto in amore grazie a una Venere che sarà nel segno fino a luglio. Il cielo porta molto bene al segno del Cancro che verso il weekend aumenterà la sua passione e la forza. Ci sono giornate interessanti alle porte, per questo si deve vivere tutto con attenzione e grande voglia. Marte nel segno dei Pesci regala delle ottime occasioni di crescita. Questo permette di facilitare i rapporti con le altre persone, vivendo una crescita che potrebbe portare sicuramente a godersi maggiormente il momento presente ma con uno sguardo verso il futuro davvero molto interessato.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa ha detto l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L’Ariete vive un momento importante anche se c’è da dire che bisogna capire che l’amore non è l’unico campo di competenza da analizzare con attenzione. Venere sarà nel segno dei Gemelli fino a luglio con delle possibilità intriganti in amore. Certo si dovrà aspettare ancora prima che il mondo torna quello che abbiamo sempre conosciuto, ma attenzione a pensare che tutto sia facile da gestire perché l’inconveniente è sempre dietro all’angolo a far vivere dei problemi. I Pesci devono allontanarsi dai ricordi e capire che se non si pensa in maniera costruttiva questo può essere veramente deleterio per il segno, in grado di creare problemi anche verso il futuro. Il consiglio è di girare pagina e pensare a domani e non a ieri. Certo non sarà facile, ma con un po’ di impegno si potrà trovare la persona giusta.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, CANCRO, LEONE, BILANCIA E ACQUARIO

LAVORO – Concludiamo l’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro, studiando la rubrica Latte e Stelle. L’Ariete vive un momento importante in amore, ma deve capire che non c’è solo quello nella vita. Il rischio infatti è di tralasciare il campo professionali e quindi trovarsi a dover vivere tutto con maggiore pressione verso il futuro. Il Cancro può girare pagina e con un bel cielo è in grado ora di lasciarsi alle spalle le problematiche vissute nell’ultimo periodo. Il Leone è protetto per i sentimenti, ma non sul lavoro dove rischia di avere delle preoccupazioni non facili da gestire. Giove invita la Bilancia a rivedere qualche collaborazione che potrebbe creare dei problemi di gestione. L’Acquario a parole parla di grandi cambiamenti, ma c’è da dire che poi quando è il momento di fare il salto si rischia veramente di incappare in delle difficoltà di gestione. Forse è il caso di trovare la forza per reagire e voltare pagina verso il futuro.



