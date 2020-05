Oroscopo di Paolo Fox, oggi 15 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

Pubblicità

CANCRO, BILANCIA E LEONE: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni top di oggi, 15 maggio, seguendo quanto raccontato a LatteMiele. Il Cancro è un segno decisamente in crescita. Tra oggi e domani infatti si potranno finalmente accantonare dei problemi che hanno complicato le cose. Di recente si era andati incontro a dei problemi non facilissimi da gestire che per fortuna ora sono rinchiusi nel passato. La Bilancia vive una giornata preludio di un weekend scoppiettante. Anche in amore si riapre una porta dopo un bel po’ di delusioni. C’è lo spirito giusto per grandi conquiste. Il Leone sul lavoro non gira, ma può vivere un grande fine settimana perché c’è una Venere decisamente favorevole nella sua orbita. Piano piano si raggiungeranno grandi obiettivi, ma serve costanza, forza e perseveranza. Basterà? Staremo a vedere.

Pubblicità

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino anche i sentimenti. Chi ha Venere nel segno è il Leone che si deve occupare dei sentimenti in questi giorni. Alcuni problemi sul lavoro faranno calare il morale, ma le stelle positive in amore possono riaccendere il segno. Attenzione anche per i Gemelli con Venere attiva fino a luglio in grado di regalare grande passione. Presto arriveranno delle risposte, ma ci vorrà tempo e dedizione per riuscire a trovare la strada giusta verso il successo. Giorno dopo giorno le conquiste regaleranno serenità. Il Cancro si crede molto forte, ma è un segno che si nutre della coppia e ha bisogno di una persona che gli regali solidità vicino. Il Sagittario in questo momento deve evitare discussioni in amore, sarebbe importante a volte imparare a contare fino a 10 prima di pensare, fare o dire qualcosa. Serve calma e grande attenzione nella gestione delle proprie risorse.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER LEONE E ACQUARIO

LAVORO – Ecco cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox per quanto riguarda il campo del lavoro. Il Leone si è arrabbiato con qualcuno sul posto di lavoro a prescindere che sia capo o sottoposto. Non è un momento di grande tranquillità, serve maggiore responsabilità nella gestione delle emozioni. Ci si è sentiti abbandonati e questo non è di certo bello. Giove dissonante crea problemi all’Ariete che potrebbe avere delle emergenze dal punto di vista economico. Forse è il caso di fermarsi un altro, di sicuro vanno evitati i passi affrettati e le spese importanti. L’Acquario è un rivoluzionario, ma questo dipende anche dall’ascendente. Alcuni ci pensano cento volte prima di fare una cosa, altri invece si buttano se vogliono fare un cambiamento. Magari il detto di Aristotele “medio stat virtus”, cioè “la virtù sta nel mezzo”, potrebbe non esser sbagliato anzi indica la via di quello che si dovrebbe seguire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA