Oroscopo di Paolo Fox, oggi 16 maggio 2020/ Previsioni: lavoro e amore, chi al top?

ARIETE, CANCRO, VERGINE E BILANCIA: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox, a LatteMiele, ecco i segni top della giornata di oggi sabato 16 maggio 2020. La Luna nel segno regala all’Ariete grandissima forza. Il weekend sarà importante con la possibilità una crescita senza dubbio importante. Il Cancro si trova a vivere delle giornate molto interessanti, piene di intuizioni. Si riesce a capire quando si fa bene a parlare o quando magari è meglio rimanere in silenzio. La Vergine è tra i segni protagonisti di questo momento. Certo se si devono fare delle cose senza l’aiuto di nessuno si è un po’ affaticati. Nonostante questo si capisce che l’amore va privilegiato. Mercurio e Venere sono positivi per la Bilancia che nei prossimi due mesi potrà trovarsi a vivere delle evoluzioni molto interessanti. Questo è un momento di non facilissima gestione per nessuno, ma il segno riesce a reagire maggiormente rispetto agli altri.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, GEMELLI E CAPRICORNO

LAVORO – E ora passiamo a parlare del lavoro seguendo quanto detto dall’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete non vive di stress o preoccupazioni nonostante alcune situazioni precise siano giunte al capolinea. I Gemelli sono pronti a rialzarsi, per ottenere alcuni traguardi si dovrà però aspettare ancora un po’. Giove in questo momento dice al Cancro di fare di tutto per rispettare le regole. Questo perché rischia di trovarsi di fronte a delle controindicazioni non facili da gestire. Giove ha colpito il segno del Capricorno, dandogli degli stimoli piuttosto interessanti. Chi è creativo piò provare una scolta interessante, ma attenzione che anche chi non lo è può riuscire a trovare la sua strada. Il Capricorno ha risparmiato molto nella prima parte della vita, dopo questo periodo così complicato però appare chiaro che i soldi potrebbero tornare utili. Attenzione però lo stesso a fare delle spese esagerate, il rischio poi è di doversi privare di qualcosa potenzialmente importante.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – Capitolo amore? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox cosa ci dice in merito. Per il Capricorno dipende molto dall’età con Giove che è nel segno. Se si è tra i 20 e i 30 anni si deve pensare a costruire la propria vita, mentre se si è più grandi si pensa ad altre priorità anche a livello emotivo. Il Toro cerca di trovare la sua stabilità anche se va detto che molto dipende da chi si ha vicino che magari permette di raggiungere dei risultati importanti. I Gemelli sono nervosi e non trovano più la loro tranquillità, il rischio è quello di far riversare tutto sul proprio partner. Il Cancro non vive nessuna privazione, anzi riesce a trovare la sua strada di fronte alla persona giusta. L’amore per quanto riguarda il Leone è protetto e lo sarà fino a settembre. Si tratta dunque di vivere con entusiasmo questo periodo, mettendo le basi per costruire un rapporto veramente importante. Ci vorrà però un po’ di tempo per riuscire a trovare quello che si è sempre cercato.



