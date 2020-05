Oroscopo di Paolo Fox, oggi 18 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

ARIETE, CANCRO, TORO E LEONE: ECCO I SEGNI AL TOP SECONDO PAOLO FOX

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, 18 maggio 2020. La Luna regala all’Ariete una crescita interessante, regalando al segno un utile veramente importante. In amore ci potrebbero essere delle scoperte piuttosto piacevole. Marte regala una forza al segno del Toro, nonostante ci siano Urano e Saturno che dissonanti portano dei ritardi. Si riuscirà a vincere e superare l’opposizione di chi cerca di mettere inutilmente bastoni tra le ruote. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore serenità perché c’è grande convinzione nei propri mezzi. Marte è favorevole per i nati sotto il segno del Cancro e questo regala una crescita nella voglia di donare amore. Bisogna però saper aspettare che situazioni appaganti possono portare dei risultati. Il Leone ha giornate ricche di energia che aprono un periodo che potrebbero portare a una crescita molto importante verso il futuro. Serve determinazione per raggiungere i propri obiettivi, attenzione però perché alcuni cambiamenti devono essere messi in preventivo.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice l‘oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele. L’Ariete potrebbe molto presto fare delle scoperte davvero molto piacevoli, ma ci vuole un po’ di tempo. La Luna è finalmente positivo e regala una crescita non di poco conto anche nelle possibilità a livello di sentimenti. Il Sole è intrigante per il segno dei Gemelli che può iniziare a prendere le distanze da persone che possono considerarsi spiacevoli e da ostacolo nella realizzazione di quello che si vuole. Saturno potrebbe cambiare al segno del Leone un cambiamento di atteggiamento nei confronti anche di persone che possono essere considerate molto importanti. Il nervosismo non aiuta il segno della Vergine che potrebbe dover far dei conti con dei problemi per quanto riguarda il lavoro, questi dovrebbero essere calcolati e ammortizzati grazie all’affetto delle persone che si hanno vicine. Una cosa che però non si può considerare del tutto scontata. La Bilancia è in un momento non semplicissimo con la settimana che inizierà in deficit, però qualche possibile piacere si svilupperà grazie ai sentimenti e soprattutto all’amore.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, GEMELLI E PESCI

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il lavoro. L’Ariete ha forza grazie alla Luna, questa servirà a sistemare delle situazioni rimaste in sospeso soprattutto se si pensa a quanto accade per vie legali. Il Toro si potrebbe trovare di fronte a dei ritardi legati alla presenza di Saturno e Urano dissonanti, una cosa che rischia di creare non pochi fastidi. I Gemelli si devono liberare delle zavorre su indicazione di un Sole sempre più positivo, per lanciarsi in nuovi progetti che potrebbero regalare una crescita proporzionale sotto diversi punti di vista. Il Leone deve farsi trovare pronto quando si troverà a lanciarsi in dei cambiamenti professionali non di poco conto. Questo è il momento di dare un cambio di passo alle situazioni stabili che stanno regalando al segno la convinzione di poter presto fare cose importanti. Attenzione però a trovarsi di fronte ai freni di qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruota. I Pesci si potrebbero trovare di fronte a situazioni agitate che rischiano di complicare quello che si sta facendo in questo momento.



