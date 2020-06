Oroscopo di Paolo Fox, oggi 2 giugno 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

Pubblicità

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale su LatteMiele, ecco i segni al top per oggi martedì 2 giugno 2020 festa della Repubblica. Il Toro si trova di fronte a una settimana incoraggiante che potrebbe aiutare a organizzare con precisione i propri progetti. Sono giorni comunque in cui alcune decisioni da prendere potrebbero portare a una certa agitazione. I Gemelli hanno Luna e Saturno in ottimo aspetto che permettono di puntare verso un futuro pieno di sogni con dei progetti da mettere in piedi fin da subito. Si potrà recuperare anche un vecchio rapporto precedentemente trascurato. Per la Vergine questa sembra essere una settimana interessante, di recupero, che può portare a ritrovare forze mentali ma a perderne dall’altro lato dal punto di vista fisico. Marte e Luna interessanti possono regalare nuove occasioni ai Pesci. Questi potrebbero vivere delle relazioni intriganti e appassionanti. Sicuramente queste sono giornate di una straordinaria intensità.

Pubblicità

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice in merito l’oroscopo di Paolo Fox. Venere è favorevole per quanto riguarda il segno dell’Ariete che si potrebbe trovare a recuperare qualche relazione che sembrava sfuggita. Il Cancro in amore potrebbe trovarsi a vivere la necessità di vivere qualcosa in più, una forza importante per raggiungere i propri obiettivi. I Pesci si preparano a recuperare un sentimento che sembrava ormai perso, ma devono essere consapevole che i prossimi due mesi saranno davvero molto intensi. Il Toro è preoccupato per il futuro, mancano purtroppo delle risposte e c’è qualche dubbio in testa Il Leone è contraddittorio e non riesce a prendere al balzo delle possibilità. Chi offre una mano, un aiuto, rischia di considerare però un po’ troppo esagerate le preoccupazioni che questo segno si sente di affrontare. Forse è il caso di gestire tutto con maggiore tranquillità.

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, GEMELLI, ACQUARIO E PESCI

LAVORO – Il lavoro è tra i protagonisti della rubrica Latte e Stelle, quella dell’oroscopo di Paolo Fox. La Luna è opposta per il segno dell’Ariete che si trova a vivere alcuni stress che non si devono riversare in campo professionale. Si deve assolutamente cercare di risolvere alcune situazioni che non permettono poi di affrontare con rigore e lucidità il resto. I Gemelli vedono in loro aiuto Luna e Saturno che regalano la possibilità di tuffarsi in altri e nuovi progetti. L’Acquario deve evitare di imbarcarsi in situazioni di cui non ci si sente pronti ad affrontare. Sarebbe importante cercare di porgere l’attenzione maggiormente su alcune situazioni legate a una condizione fisica non proprio al massimo. Marte e Luna potrebbero aiutare il segno dei Pesci pronti a dei recuperi e soprattutto anche a mettersi nuovamente in gioco. C’è voglia anche di buttarsi in diversi progetti, ma consapevoli che ci vorrà del tempo per arrivare al dunque.



© RIPRODUZIONE RISERVATA