Oroscopo di Paolo Fox, oggi 20 maggio 2020/ Previsioni: amore e lavoro, chi al top?

L’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele è appuntamento abituale, ecco i segni top di oggi 20 maggio 2020. Il segno del Toro è decisamente protetto in questo momento. La Luna è nell’orbita, Giove è buono e Marte interessante. Se si ha un’attività in proprio si può puntare anche su una crescita di non poco conto. Anche i Gemelli stanno attraversando un momento interessante questo grazie a un Sole attivo e a pianeti che stanno per arrivare e regalare sorrisi come Luna, Mercurio e Venere. Il Capricorno è un segno davvero molto forte, tanto che tutte le persone importanti che riescono a fare qualcosa in questo periodo fanno parte di questo. Nonostante sul lavoro si stia arrivando a dei risultati molto importanti quello che sembra turbare è l’amore visto che in questo senso troviamo davvero calma piatta. L’Acquario è pronto ad avvicinarsi a un weekend che potrebbe portare a delle risposte davvero molto interessanti verso il futuro.

AMORE, COSA ASPETTARCI? CE LO SPIEGA L’OROSCOPO DI PAOLO FOX

AMORE – E l’amore? Ecco cosa dice in merito l’oroscopo di Paolo Fox. Saturno è nel segno dell’Ariete e potrebbe portare a rimettere in piedi dei progetti messi in piedi prima della pandemia globale. Come? Magari risentendo qualcuno che per motivi di forza maggiore non si era potuto vedere o con il quale era accaduto qualcosa ma non c’era la definizione di un rapporto. Entro l’estate i sentimenti possono decollare. Per il Capricorno è un grande momento anche se c’è da dire che in questo periodo in amore la situazione è di calma piatta e si rischia anche di vivere delle situazioni noiose. Il Sagittario sta vivendo questo periodo come un grande problema da superare e rischia di far ricadere le sue incertezze sulle persone che lo circondano e magari anche sul partner a cui magari vuole molto bene. Il Cancro vivrà una domenica decisamente intrigante per quanto riguarda gli incontri, si potrebbe riuscire dunque a trovare la persona importante verso il futuro.

OROSCOPO PAOLO FOX: LAVORO, CHE GIORNATA SARÀ PER ARIETE, TORO, CANCRO, LEONE E BILANCIA

LAVORO – Concludiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con il campo del lavoro. Il rischio dell’Ariete è quello di fare un passo in avanti e due indietro. Nonostante questo un buon Saturno può far rimettere in piedi, da qui a tre mesi, quanto era stato abbandonato a causa della crisi legata al Coronavirus. Urano dice al Toro che forse è il momento di aprirsi e vivere una nuova vita. Il desiderio di fare qualcosa di importante si sta rafforzando. Il Cancro è pieno di dubbi, sommerso da carte e documenti a cui deve pensare. Si è in bilico soprattutto se si aspetta una firma su un contratto per poter andare avanti. Il Leone non è soddisfatto, spesso rischia di trovarsi a vivere una situazione di non facilissima gestione perché pare che non gli vengano riconosciuti i meriti con chi è vicino che sembra aver fatto di più anche se non è vero. Non si devono assolutamente abbandonare situazioni in cui non ci si sente forti come si dovrebbe. Il Sagittario ha vinto una sfida, ma ora ha paura di perdere. La Bilancia si sta per lanciare verso una buona idea che potrebbe regalare delle risposte.



